Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин Средний чек ипотечной сделки в Старой Москве вырос на 1,4 млн рублей

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Средний чек ипотечной сделки в старых границах Москвы за месяц вырос на 1,4 млн рублей. Это произошло из-за повышения максимальной суммы кредита по льготной ипотеке под 6,5%, сообщили в компании ЦИАН.

"Средний чек ипотечной сделки после увеличения лимита по сумме кредита в два раза, зафиксирован именно для проектов в старых границах, где всего за месяц сумма покупки в ипотеку увеличилась на 1,4 млн рублей - до 13,4 млн рублей", - говорится в исследовании компании. В то же время в Новой Москве и Московской области этот показатель в июле практически не изменился и составил 7,1 и 4,9 млн рублей соответственно.

Вместе с ростом среднего чека ипотечной сделки в Старой Москве аналитики зафиксировали и рост площади приобретаемых квартир, а также повышение среднего срока ипотеки, пишет РБК. Это означает, что заемщики стали приобретать более просторное жилье, оформляя кредиты на продолжительный срок.

В отчете ЦИАН уточняется что средняя площадь квартиры в Старой Москве, купленной в ипотеку в июле, выросла на 3,5 квадратного метра и составила 58,8 квадратного метра.

"В Москве и Новой Москве средний срок ипотеки составляет сегодня 227 месяцев, что на 11 и 10 месяцев соответственно больше, чем еще в июне 2020 года, когда еще действовал прошлый, меньший ипотечный лимит", - отметили в ЦИАН.

Напомним, в конце апреля правительство РФ приняло постановление о программе льготной ипотеки под 6,5%, утвердить которую ранее поручил президент Владимир Путин в рамках мер поддержки граждан и строительной отрасли в период эпидемии коронавируса.

Документ гласил, что программа распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года, а льготные условия действуют весь срок кредита. Разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. Предельная сумма ипотечного кредита для покупки жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях изначально составляла 8 млн рублей, а в остальных регионах - 3 млн рублей. Первоначальный взнос составлял не менее 20% (затем порог снизили до 15%), а купить в рамках программы можно только жилье в новостройке.

В конце июня Михаил Мишустин подписал постановление кабмина о повышении максимальной суммы ипотечных кредитов по льготной программе со ставкой 6,5%. "В рамках нового поручения президента правительство оперативно подготовило изменения в правила выдачи таких кредитов. Постановление уже подписано, максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 до 12 млн рублей, а для жителей других регионов - с 3 до 6 млн рублей", - сказал Мишустин.

Ранее эксперты отмечали, что после повышения предельных сумм кредитов по новой программе можно будет купить от 80% до 95% квартир в российских новостройках. Для Москвы речь шла о 70% всех новых квартир.