Строительство жилья в Подмосковье вышло на докарантинный уровень

Темпы строительства жилья в Московской области восстановились после снятия ограничений, которые были введены из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства жилищной политики региона.

"Мы еженедельно контролируем ситуацию на строительных площадках Подмосковья. Работы были приостановлены с 13 апреля по 18 мая. Несмотря на это, сейчас компании восстановили докризисный темп. Значительную роль в поддержании застройщиков сыграли меры поддержки, принимаемые на федеральном и региональном уровнях", - заявила глава ведомства Инна Федотова.

Она добавила, что восстановлению спроса на новостройки помогла программа льготной ипотеки под 6,5% годовых. В Московской области к настоящему времени выдано порядка 7,3 тыс. кредитов по льготной программе на общую сумму около 25,8 млрд рублей.

По данным единой информационной системе жилищного строительства, Подмосковье занимает третье место по объемам строительства среди регионов России, уступая Москве и Санкт-Петербургу.

Напомним, в конце апреля власти Московской области утвердили стандарт организации работ на стройках в условиях эпидемии коронавируса. Правила обязывали застройщиков обеспечивать мероприятия по шести направлениям: доставка рабочих на стройплощадку, доступ на строящийся объект, контроль за состоянием здоровья работников и обеспечением личной гигиены, дезинфекция помещений и организация рабочего процесса и питания. Речь шла об организации пропускного режима на строящихся объектах таким образом, чтобы исключить массовое скопление людей и одновременно обеспечить контроль учета прибывших лиц с указанием даты и времени, а также их состояния здоровья с обязательным измерением температуры. Кроме того, на каждой площадке должен был быть организован медпункт с закреплением за ним медицинского работника. Также власти предписали обеспечить на стройках разработку схем передвижения бригад, разделение зон по видам работ и дистанцирование строителей.

В конце мая сообщалось, что строительные объекты Подмосковья, где тестирование выявило рабочих с коронавирусом, продолжат работу в штатном режиме.