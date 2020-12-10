Московские власти намерены застроить около 150 площадок на территории бывших столичных промзон. Об этом рассказал 10 декабря на Moscow Urban Forum заммэра Москвы Владимир Ефимов.

"На сегодняшний момент мы видим, что на указанных территориях площадью около 3 тыс. гектаров - это порядка 150 площадок, в перспективе можно построить до 37-38 млн квадратных метров и создать около полумиллиона рабочих мест", - сказал Ефимов (цитата по "Интерфаксу").

Инвестиции в эти проекты Ефимов предварительно оценил примерно в 7 трлн рублей. По его словам, эти площадки имеют огромный градостроительный потенциалом для комплексного развития, и на них планируется строить жилье, технопарки, новые производства и объекты социальной инфраструктуры. При этом чиновник уточнил, что развитие этих площадок не подразумевает вывод промышленных предприятий с территории Москвы.

К настоящему времени власти приняли решения о комплексном развитии двух территорий в Москве, а проекты для остальных площадок будут готовить в течение следующего года.

В этом году в реорганизуемых промзонах Москвы построили и сдали в эксплуатацию 85 объектов общей площадью более 3,15 млн квадратных метров, а объемы ввода недвижимости с 2011 года составили свыше 24 млн квадратных метров, включая 16 млн квадратных метров жилья.

Напомним, в конце ноября сообщалось, что Москва досрочно выполнила годовой план по строительству жилья. "При плановых показателях 3,6 млн квадратных метров к настоящему времени уже достигнут показатель в 3,73 млн квадратных метров", - сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. В целом в Москве с начала года ввели в эксплуатацию 8,2 млн квадратных метров недвижимости при плановом показателе в 8,5 млн квадратных метров.