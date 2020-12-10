Кабмин намерен избавить граждан от необходимости предоставлять документы о праве на налоговый вычет при покупке квартиры. Об заявил 10 декабря на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет направлен в Госдуму.

"Сбор различных документов и заполнение декларации у людей вызывает трудности, зачастую они просто не имеют такой возможности. Правительство упростит эту процедуру: чтобы получить право на имущественный вычет, потребуется лишь заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика, оно будет сформировано автоматически", - приводит слова Мишустина ТАСС.

По мнению главы правительства, в результате гражданам не придется документально подтверждать свое право на вычет - за них все сделает автоматизированная система Федеральной налоговой службы (ФНС), которая обработает информацию, обратившись к необходимым источникам, в том числе в банк, который выдал ипотечный кредит. В случае положительного решения система сама вернет средства налогоплательщику на его счет.

"Важно, что проверка данных будет занимать значительно меньше времени, а главное - при минимальных усилиях заявителя. Деньги поступят намного раньше, а не в течение трех месяцев, как это принято сейчас", - подытожил Мишустин.

Как уточняется на сайте правительства законопроект об изменениях в части первую и вторую Налогового кодекса, который подготовил Минфин, касается самых популярных у налогоплательщиков имущественных вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по ипотеке, а также инвестиционных вычетов по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

Налоговый вычет - сумма, которая уменьшает размер дохода, с которого уплачивается налог. В некоторых случаях под вычетом понимается возврат части ранее уплаченного НДФЛ (13%) в связи, например, с покупкой квартиры.