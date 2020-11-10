Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Во вторник, 10 ноября, Госдума утвердила кандидатуру Ирека Файзуллина на пост министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в соответствии с новой процедурой назначения правительства, принятой после внесения поправок в Конституцию РФ

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Во вторник, 10 ноября, Госдума утвердила кандидатуру Ирека Файзуллина на пост министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в соответствии с новой процедурой назначения правительства, принятой после внесения поправок в Конституцию РФ. Об одобрении Файзуллина в качестве нового главы Минстроя сообщает РИА "Новости".

Выступая перед депутатами перед принятием решения по его кандидатуре, Файзуллин отметил, что видит своей основной задачей на посту главы Минстроя обеспечение и улучшение жилищных условий для 5 млн жителей страны ежегодно в соответствии с национальными целями, передает ТАСС.

"Задачи, которые стоят перед строительной и жилищно-коммунальной отраслью зафиксированы в национальных целях РФ. Основная - обеспечение и улучшение жилищных условий для 5 млн жителей нашей страны", - сказал Файзуллин, напомнив, что до 2030 года необходимо построить почти 1 млрд квадратных метров жилья.

"У нас сегодня 3,8 млрд квадратных метров жилья, из которых 2,4 млрд - многоквартирных", - добавил Файзуллин. По его мнению, для достижения этой цели организована штабная работа, председателем президиума правительственной комиссии штаба по региональному развитию является вице-премьер Марат Хуснуллин.

Наконец, Файзуллин отметил, что в России также необходимо обеспечить спрос и предложение на рынке жилья на фоне снижения ипотечных ставок. "В результате поддержки, которую мы получаем от президента, правительства, депутатов, сенаторов сегодня мы имеем снижение процентной ставки, в итоге нам очень необходимо обеспечить спрос и предложение", - сказал он.

Напомним, на посту главы Минстроя Ирек Файзуллин, ранее занимавший должность первого замглавы ведомства, сменил Владимира Якушева, которого президент накануне назначил своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе.