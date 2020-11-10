Россияне купили более 100 тыс. квартир по программе льготной ипотеки

За период действия программы льготной ипотеки под 6,5% (с 23 апреля по 1 ноября 2020 года, затем программу продлили) в России зарегистрировали более 107,8 тыс. сделок по этой программе.

"За май было оформлено 9,3 тыс. льготных ипотек. В последующие месяцы показатель стабильно рос и достиг уровня 20 тыс. ипотек в месяц в августе, сентябре и октябре", - отмечается в сообщении Росреестра.

Большинство ипотек по программе льготной ипотеки было оформлено в Приволжском федеральном округе - 27,1 тыс., а среди регионов лидером по этому стали Санкт-Петербург (14 963), Ростовская область (7 414), Краснодарский край (7 150), республики Татарстан (5 000) и Башкирия (4 109).

Напомним, правительство РФ приняло постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% в конце апреля. Документ гласил, что программа распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года, а льготные условия действуют весь срок кредита. Разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. Предельная сумма ипотечного кредита для покупки жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях изначально составляла 8 млн рублей, а в остальных регионах - 3 млн рублей. Первоначальный взнос составлял не менее 20% (затем порог снизили до 15%), а купить в рамках программы можно только жилье в новостройке.

В конце июня правительство повысило максимальные суммы ипотечных кредитов по программе с 8 до 12 млн рублей для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и с 3 до 6 млн рублей для жителей других регионов.

27 октября глава кабмина Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года. "Продление программы позволит выдать еще 600 тыс. кредитов на 1,8 млрд рублей. Из них 152 тыс. кредитов на 303 млрд рублей может быть выдано до конца года", - отмечалось в сообщении на сайте правительства.

Вскоре после продления программы президент России Владимир Путин заявил о необходимости предотвратить резкий рост цен на жилье, который может свести на нет эффект от программы льготной ипотеки под 6,5%. "С повышением доступности ипотеки нужно увеличить предложение на жилищном рынке, чтобы не допустить перекосов и резкого роста цен на жилье. Мы эту угрозу видим, иначе весь эффект от снижения ставок пойдет на нет, сведется к нулю", - сказал он.

Ранее в Национальном рейтинговом агентстве (НРА) сообщили, что повышению доступности программы льготной ипотеки 6,5% мешает рост цен на жилье в новостройках. Так, по данным госкомпании "Дом.РФ", россияне, купившие жилье по программе льготной ипотеки до конца августа, сэкономили 11,3% по сравнению с теми, кто взял займы под 8%. В ВТБ отмечали, что при ставке 6,5% заемщики также могут за пять месяцев компенсировать первоначальный взнос, который должен составлять не менее 15% от стоимости жилья. Однако осенью эффект экономии сошел на нет, считают в НРА. Уже к середине октября из-за высокого спроса цены в новостройках Москвы выросли на 10% по сравнению с концом апреля, в Санкт-Петербурге - на 17%, в регионах - в среднем на 7%.