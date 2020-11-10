Пандемия коронавируса обрушила спрос на аренду недвижимости на Новый год

Число бронирований квартир и частных домов в России на предстоящие новогодние каникулы с начала осени 2020 года уменьшилось на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свежее исследование онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья "Суточно.ру".

Аналитики учитывали бронирования, совершенные с 1 сентября по 6 ноября. Больше всего спрос на аренду жилья на Новый год упала в Москве - в девять раз. В Санкт-Петербурге и Казани количество бронирований сократилось в четыре раза, в Сочи - в 2,8 раза, в Калининграда - в 2,2 раза. Причиной резкого снижения спроса эксперты называют пандемию коронавируса.

Что же касается направлений, лидирующих по количеству бронирований на праздники, то осенью пользователи чаще всего бронировали квартиры и дома на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. Средний срок аренды жилья в Шерегеше составил 6 дней, а стоимость - 9,1 тыс. рублей в сутки. Далее в этом списке идет Санкт-Петербург (пять дней, 3,5 тыс. рублей в сутки), а третью строчку заняла Казань (четыре дня, 4 тыс. рублей в сутки).

Напомним, в начале сентября аналитики сервиса "Авито Недвижимость" сообщили, что спрос на краткосрочную аренду домов и квартир в РФ в туристических целях минувшим летом втрое превысил предложение. "В отдельных регионах интерес россиян к посуточной аренде недвижимости обогнал количество сдаваемых объектов в 7-10 раз. Самый большой дефицит арендного жилья - в Калмыкии, а самый большой рост спроса зафиксирован в Карелии", - говорилось в сообщении компании.

Тогда же отмечалось, что в целом по России спрос на аренду туристического жилья вырос на 17%. И если год назад спрос на этом рынке превышал предложение в два раза, то из-за пандемии коронавируса и закрытия границ этот разрыв существенно увеличился.

По всей видимости, нынешний спад активности на рынке краткосрочной арендой объясняется приходом новой волны эпидемии и превышением весенних рекордов заболеваемости.