Штаб Алексея Навального в Санкт-Петербурге опубликовал расследование, в котором говорится, что у семьи губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, который баллотируется на третий срок, в собственности есть дорогостоящая недвижимость на Лазурном берегу Франции.

В видеоролике координатор штаба Ирина Фатьянова, рассказывает, что дочь Дрозденко Юлия живет во Франции. Несколько лет назад она вышла замуж за гражданина Франции, работающего на скромной должности в банке. Сама Юлия никогда не занималась крупным бизнесом, но с 2014 года молодожены владеют роскошной виллой в Ницце с видом на побережье. Этот дом с тремя спальнями был куплен без ипотеки за 1,22 млн евро (около 60 млн рублей на момент покупки).

Кроме того, в 2015 году Юлия Дрозденко за 625 тыс. евро (около 40 млн рублей) купила в Ницце ресторан и магазин. До 2019 года эти объекты были записаны на отца губернатора Ленинградкой области, а сейчас ими владеет семейная фирма Юлии и ее супруга, на которую записан и их дом. Таким образом, в общей сложности на покупку недвижимости в Ницце было потрачено около 100 млн рублей. Судя по декларациям, семья Александра Дрозденко на момент покупки не располагала такими средствами.

Напомним, за последние дни Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, опубликовал несколько расследований в преддверии региональных выборов. Они посвящены депутатам Новосибирска и Томска, а также бывшему и нынешнему президентам Татарстана, а Алексей Навальный был отравлен во время поездки в Томск для съемок расследования и сейчас находится на лечении в Германии.