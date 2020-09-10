В Москве стали чаще покупать "еврооднушки"

Ограничения, действовавшие в столице из-за пандемии коронавируса, и запуск программы льготной ипотеки под 6,5% повысили спрос покупателей нового жилья в Москве к так называемым "еврооднушкам", площадь которых примерно на треть больше, чем у привычных однокомнатных квартир.

По данным компании "Метриум", в июле-августе однокомнатные квартиры евроформата сформировали 20% в структуре продаж новостроек Москвы, в то время как на стандартные однокомнатные квартиры пришлось 15%. При этом спрос на "еврооднушки" оказался выше, чем на обычные "однушки" впервые с момента появления на рынке однокомнатных квартир евроформата, пишет "Коммерсант", уточняя, что такие квартиры появились в новостройках Москвы на фоне кризиса 2008 года. Их отличает объединение кухонной зоны и гостиной при наличии отдельной спальни.

В исследовании аналитиков "Метриума" говорится, что средняя площадь однокомнатной квартиры в новостройках Москвы составляет 35 квадратных метров, тогда как "еврооднушки" имеют площадь 47 квадратных метров. Средняя стоимость таких квартир составляет 8,17 и 10,26 млн рублей соответственно. По мнению директора по развитию "Метриума" Натальи Сазоновой росту интереса покупателей к квартирам евроформата поспособствовала программа льготной ипотеки. Однако в ЦИАН указывают на снижение доли ипотечных сделок на первичном рынке. В компании считают, что жилье покупают люди, которые решили потратить рублевые накопления на фоне падения курса рубля и снижения ставок по депозитам.

Напомним, в августе сообщалось, что доля студий в общем объеме предложения жилья массового сегмента по итогам июля достигла 12,7%, что является рекордным показателем для рынка. При этом год назад этот показатель составлял 5,9%, а в январе 2020-го - 8,1%.

В середине мая аналитики сервиса "Авито Недвижимость" сообщили, что спрос россиян на студии и однокомнатные квартиры за первую неделю мая вырос на 14% и 19% соответственно. Эксперты объясняли такой резкий рост просмотров малогабаритного жилья запуском программы льготной ипотеки под 6,5% для поддержки строительной отрасли.