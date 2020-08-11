Спрос иностранных инвесторов, включая россиян, на недвижимость в кипрском Лимассоле за последние несколько недель вырос на 50% по сравнению с показателями января-февраля. Об этом сообщили 11 августа в Кипрской ассоциации застройщиков (LBDA).

"За последние несколько недель интерес иностранных инвесторов к кипрской недвижимости, например, в Лимассоле, увеличился в 1,5 раза по сравнению с январем-февралем текущего года. При этом, почти половина из них (около 40%) - граждане России", - цитирует сообщение ТАСС.

В свою очередь заместитель председателя Кипрской ассоциации застройщиков, директор Imperio Properties Яннис Мисирлис отметил, что в условиях закрытых из-за карантина границ потенциальные покупатели пользуются услугами виртуальных туров и ведут переговоры с застройщиками. "Мы ожидаем, что во второй половине 2020 года мы увидим активный рост непосредственных сделок с недвижимостью", - заявил Мисирлис.

В LBDA объясняют устойчивый интерес к недвижимости Кипра программой выдачи гражданства инвесторам и низкой процентной ставкой. Также отмечается, что Кипр успешно сдерживает распространение коронавируса.

В компании Golden Brown Cyprus полагают, что свежее решение кипрских властей увеличить ставку налога на дивиденды и проценты по займам из России до 15% не окажет существенного влияния на местный рынок недвижимости, поскольку речь идет о налогообложении дивидендов на кипрские компании, владеющие российскими активами.

"С недвижимостью это связано минимально, так как эти дивиденды зачастую реинвестировались в Россию. Изменение ставки может повлиять на решение россиян открывать компании на Кипре с целью получения дивидендов. Однако, выбирая между немногочисленными российскими свободными экономическими зонами и Кипром, многие все равно продолжат выбирать последний, <...> ведь в случае судебных разбирательств дела будут рассматриваться в европейских судах", - пояснила гендиректор компании Татьяна Бурлаковская.

Отметим, что по итогам прошлого года Россия стала лидером по числу сделок купли-продажи недвижимости на Кипре среди стран, не входящих в Европейский союз.