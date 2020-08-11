Гендиректор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко
 
Гендиректор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко
дом.рф

Госкомпания "Дом.РФ" рассматривает возможность создания собственного девелоперского подразделения. Об этом заявил 11 августа гендиректор компании Виталий Мутко.

"До 2030 года нам нужно построить 1 млрд квадратных метров, причем не каменные мешки, а современные дома. Не просто в оборот неэффективно используемые земли вовлекать, а заниматься и вопросами продажи за долю. Заниматься развитием кооперативов. Может быть, группа выйдет сама на девелоперские вещи: мы рассматриваем создание структуры "Дом.РФ Девелопмент". Если нас поддержит государство, мы этим начнем этим заниматься", - приводит слова Мутко РИА "Новости".

Напомним, в мае госкомпания утвердила программу выкупа новых нераспроданных квартир у застройщиков, которая является частью пакета мер поддержки строительной отрасли в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Программа коснется всех регионов России. Выкупу подлежит только стандартное жилье. Сумма 50 млрд рублей будет распределена по субъектам РФ пропорционально объему строительства. К выкупу планируются квартиры как в домах, которые строятся по старым правилам, так с использованием счетов эскроу. Реализация выкупленных квартир будет осуществляться через аукцион. В первую очередь будут рассматриваться дома тех застройщиков, которые предложат больший дисконт", - сообщили тогда в "Дом.РФ".

Виталий Мутко, занимавший пост вице-премьера в правительстве Дмитрия Медведева и курировавший строительную отрасль, был назначен на должность генерального директора госкомпании "Дом.РФ" в конце января этого года на пятилетний срок.

Госкомпания "Дом.РФ" отвечает за реализацию государственной жилищную политику и на 100% принадлежит государству в лице Росимущества. "Дом.РФ" отвечает за развитие в России рынка ипотеки и жилищного строительства, управление и продажи федерального имущества и т.п. В конце 2018 года полномочия госкомпании были значительно расширены - среди прочего она получила полномочия по контролю за достройкой проблемных объектов и контролю за застройщиками.