дом.рф Гендиректор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко

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Госкомпания "Дом.РФ" рассматривает возможность создания собственного девелоперского подразделения. Об этом заявил 11 августа гендиректор компании Виталий Мутко.

"До 2030 года нам нужно построить 1 млрд квадратных метров, причем не каменные мешки, а современные дома. Не просто в оборот неэффективно используемые земли вовлекать, а заниматься и вопросами продажи за долю. Заниматься развитием кооперативов. Может быть, группа выйдет сама на девелоперские вещи: мы рассматриваем создание структуры "Дом.РФ Девелопмент". Если нас поддержит государство, мы этим начнем этим заниматься", - приводит слова Мутко РИА "Новости".

Напомним, в мае госкомпания утвердила программу выкупа новых нераспроданных квартир у застройщиков, которая является частью пакета мер поддержки строительной отрасли в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Программа коснется всех регионов России. Выкупу подлежит только стандартное жилье. Сумма 50 млрд рублей будет распределена по субъектам РФ пропорционально объему строительства. К выкупу планируются квартиры как в домах, которые строятся по старым правилам, так с использованием счетов эскроу. Реализация выкупленных квартир будет осуществляться через аукцион. В первую очередь будут рассматриваться дома тех застройщиков, которые предложат больший дисконт", - сообщили тогда в "Дом.РФ".

Виталий Мутко, занимавший пост вице-премьера в правительстве Дмитрия Медведева и курировавший строительную отрасль, был назначен на должность генерального директора госкомпании "Дом.РФ" в конце января этого года на пятилетний срок.

Госкомпания "Дом.РФ" отвечает за реализацию государственной жилищную политику и на 100% принадлежит государству в лице Росимущества. "Дом.РФ" отвечает за развитие в России рынка ипотеки и жилищного строительства, управление и продажи федерального имущества и т.п. В конце 2018 года полномочия госкомпании были значительно расширены - среди прочего она получила полномочия по контролю за достройкой проблемных объектов и контролю за застройщиками.