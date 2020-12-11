Стоимость акций американской компании Airbnb, владеющей одноименным сервисом аренды жилья приблизилась к 145 долларам в первый день торгов бумагами Airbnb. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные бирже Nasdaq.

Airbnb вышла на биржу 10 декабря, начав продавать свои акции по 68 долларов за штуку. Однако инвесторы проявили к ним высокий интерес: уже к открытию торгов акции Airbnb продавались за 146 долларов, а в течение дня их стоимость поднималась до 165 долларов. К моменту закрытия торгов акции сервиса стоили 144,7 доллара. По сравнению с первоначальной ценой их стоимость выросла на 112,81%, что стало одним из самых мощных взлетов в истории американских бирж.

Как отмечает "Коммерсант", ранее из-за интереса со стороны инвесторов компания несколько раз увеличивала цену размещения своих акций - сперва с 44-50 долларов до 56-60 долларов, а затем до 68. В результате компания привлекла в ходе размещения 3,5 млрд долларов, а сервис целиком оценили в 47 млрд долларов. По итогам первого дня торгов капитализация Airbnb превысила 100 млрд долларов.

Отметим, что стремительному росту акций Airbnb не помешали проблемы компании, связанные с пандемией коронавируса и вызванном ей кризисом в туристической отрасли. Изначально компания планировала провести IPO в марте, но затем отложила выход на биржу. Из-за пандемии сервису пришлось сократить почти четверть сотрудников.

Сейчас основанный в 2007 году сервис стоит дороже трех крупнейших гостиничных сетей США (Marriott International, Hilton Worldwide и Hyatt Hotels), отмечает "Секрет фирмы". Кроме того, Airbnb опередил по капитализации и сервис бронирования Booking (86 млрд долларов) и стал самым дорогим сервисом в сфере онлайн-бронирования путешествий.