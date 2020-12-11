Московский Центр управления городским имуществом выставил на торги три малогабаритные квартиры в центре города. Площадь каждой из квартир составляет менее 15 квадратных метров. Об этом сообщается на сайте Центра.

"Три компактные квартиры в центральном административном округе столицы выставлены на аукционы, а именно в Тверском, Пресненском и Красносельском районах. Такой вид недвижимости стабильно привлекает по 6 участников на лот. Главные преимущества этих лотов - близость к метро, невысокая стартовая стоимость и низкие коммунальные платежи", - сообщил глава управления по вовлечению объектов имущественного фонда Центра управления городским имуществом Александр Алексеев. По его словам, такие квартиры хорошо подходят для сдачи в аренду.

Первая из выставленных на торги квартир расположена по адресу Лесная улица, 35/2 (Тверской район), рядом со станцией метро "Белорусская". Площадь квартиры, расположенной на первом этаже, составляет 14 квадратных метров, а начальная стоимость - 2,9 млн рублей.

В доме на Ольховской улице, который находится недалеко от станции метро "Красносельская" (Красносельский район), городские власти за 2,6 млн рублей продают квартиру площадью 13,2 квадратного метра, а третья квартира площадью 12,8 квадратного метра продается в доме на улице Заморенова, расположенном рядом со станцией метро "Краснопресненская" (Пресненский район). Стартовая цена этого лота также составляет 2,6 млн рублей.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 11 февраля 2021 года, а торги должны пройти 17 февраля.

Напомним, осенью прошлого года в московских новостройках появились в продаже квартиры площадью чуть больше 11 квадратных метров, ставшие самыми малогабаритными в истории столичных новостроек. В сентябре этого года в подмосковном Красногорске выставили на продажу апартаменты, в которых заявленная жилая площадь составляла всего 2 квадратных метра.