Российский миллиардер, имя которого не раскрывается, купил особняк в неоклассическом стиле в графстве Суррей. Сделка стоимостью 21,5 млн фунтов стерлингов (29 млн долларов) стала одной из крупнейших для графства за последние пять лет, пишет Prime Resi .

Таинственный покупатель приобрел особняк Windsor Park Hall площадью 2,7 тыс. квадратных метров с участком площадью семь акров (2,8 гектара) с садами, множеством фонтанов и зон отдыха. На территории есть вертолетная площадка и теннисный корт, пишет РБК . Для заключения сделки покупатель прилетел в Великобританию на частном самолете.

В особняке насчитывается девять спален. Также в нем есть бальный зал, домашний кинотеатр, винная комната, боулинг и развлекательный комплекс с бассейном, тренажерным залом и сауной. Из главной спальни, площадь которой сопоставима с площадью средних апартаментов, можно попасть в две гардеробные и две отделанные мрамором ванные комнаты, пишет The Daily Mail .

Russian billionaire snaps up a £21.5million mansion https://t.co/KVaOPaxt4e pic.twitter.com/6pqnu38xGy — Siglov Freudivan (@DerangedRadio) January 11, 2021

Отметим, что выходцы из России и соседних стран часто покупают элитную недвижимость в Великобритании. Так, в мае прошлого года сообщалось, что неизвестный предприниматель российского происхождения приобрел дом в центре Лондона стоимостью 15,5 млн фунтов стерлингов. Он купил дом, расположенный по адресу 26 Old Queen Street. Окна этого таунхауса площадью 610 квадратных метров выходят на парк Сент-Джеймс, граничащий с Букингемским и Сент-Джеймсским дворцами, а также министерством иностранных дел, Минфином и резиденцией премьер-министра Великобритании. В доме имеется пять спален, три гостиные, рабочий кабинет, библиотека, комната для игр и общения, а также хранилище для вина и шампанского. На крыше расположена терраса, а на заднем дворе разбит небольшой сад. Интерьерами особняка занималась дизайнер Никола Фонтанелла, которая работала над проектами для Мадонны, Гая Ричи и Наоми Кэмпбелл.

В ноябре прошлого года стало известно , что "Дом Шерлока Холмса", расположенный в Лондоне по адресу Бейкер-стрит, 221B, а также несколько соседних зданий и участков принадлежат дочери бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дариге и ее сыну Нурали Алиеву. В 2015 году строения и земля между домами 215 и 237 по Бейкер-стрит общей стоимостью 140 млн фунтов стерлингов принадлежали Дариге Назарбаевой (90%) и ее сыну (10%). Согласно записям земельного реестра, в ноябре 2020 года официальным владельцем этой недвижимости являлась компания Farmont Baker Street Limited, которая приобрела дома и землю в 2005 году. Farmont Baker Street принадлежала компании из ОАЭ, но фактическими владельцами недвижимости остались члены семьи Назарабаева.

Напомним, 2018 году в Великобритании был принят закон "Об аресте имущества неустановленного происхождения", который позволяет властям требовать от иностранцев, которые владеют в стране активами стоимостью свыше 50 тыс. фунтов стерлингов, объяснить происхождение своих доходов. Первое дело в рамках этого закона было заведено в отношении супруги бывшего главы Международного банка Азербайджана Замиры Гаджиевой, а второе - против Нурали Алиева и его матери.