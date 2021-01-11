Российский миллиардер, имя которого не раскрывается, купил особняк в неоклассическом стиле в графстве Суррей. Сделка стоимостью 21,5 млн фунтов стерлингов (29 млн долларов) стала одной из крупнейших для графства за последние пять лет, пишет Prime Resi.
Таинственный покупатель приобрел особняк Windsor Park Hall площадью 2,7 тыс. квадратных метров с участком площадью семь акров (2,8 гектара) с садами, множеством фонтанов и зон отдыха. На территории есть вертолетная площадка и теннисный корт, пишет РБК. Для заключения сделки покупатель прилетел в Великобританию на частном самолете.
В особняке насчитывается девять спален. Также в нем есть бальный зал, домашний кинотеатр, винная комната, боулинг и развлекательный комплекс с бассейном, тренажерным залом и сауной. Из главной спальни, площадь которой сопоставима с площадью средних апартаментов, можно попасть в две гардеробные и две отделанные мрамором ванные комнаты, пишет The Daily Mail.
Russian billionaire snaps up a £21.5million mansion https://t.co/KVaOPaxt4e pic.twitter.com/6pqnu38xGy— Siglov Freudivan (@DerangedRadio) January 11, 2021
Отметим, что выходцы из России и соседних стран часто покупают элитную недвижимость в Великобритании. Так, в мае прошлого года сообщалось, что неизвестный предприниматель российского происхождения приобрел дом в центре Лондона стоимостью 15,5 млн фунтов стерлингов. Он купил дом, расположенный по адресу 26 Old Queen Street. Окна этого таунхауса площадью 610 квадратных метров выходят на парк Сент-Джеймс, граничащий с Букингемским и Сент-Джеймсским дворцами, а также министерством иностранных дел, Минфином и резиденцией премьер-министра Великобритании. В доме имеется пять спален, три гостиные, рабочий кабинет, библиотека, комната для игр и общения, а также хранилище для вина и шампанского. На крыше расположена терраса, а на заднем дворе разбит небольшой сад. Интерьерами особняка занималась дизайнер Никола Фонтанелла, которая работала над проектами для Мадонны, Гая Ричи и Наоми Кэмпбелл.
В ноябре прошлого года стало известно, что "Дом Шерлока Холмса", расположенный в Лондоне по адресу Бейкер-стрит, 221B, а также несколько соседних зданий и участков принадлежат дочери бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дариге и ее сыну Нурали Алиеву. В 2015 году строения и земля между домами 215 и 237 по Бейкер-стрит общей стоимостью 140 млн фунтов стерлингов принадлежали Дариге Назарбаевой (90%) и ее сыну (10%). Согласно записям земельного реестра, в ноябре 2020 года официальным владельцем этой недвижимости являлась компания Farmont Baker Street Limited, которая приобрела дома и землю в 2005 году. Farmont Baker Street принадлежала компании из ОАЭ, но фактическими владельцами недвижимости остались члены семьи Назарабаева.
Напомним, 2018 году в Великобритании был принят закон "Об аресте имущества неустановленного происхождения", который позволяет властям требовать от иностранцев, которые владеют в стране активами стоимостью свыше 50 тыс. фунтов стерлингов, объяснить происхождение своих доходов. Первое дело в рамках этого закона было заведено в отношении супруги бывшего главы Международного банка Азербайджана Замиры Гаджиевой, а второе - против Нурали Алиева и его матери.
В апреле 2020 года Высокий суд Лондона отменил арест элитной недвижимости Дариги Назарбаевой и ее сына. Речь шла о двух особняках и двух квартирах в престижных районах Лондона, которые находились под арестом с мая 2019 года. Недвижимость на Бейкер-стрит в деле не фигурировала.