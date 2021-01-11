Михаил Мишустин провел оперативное совещание с вице-премьерами с вице-премьерами

Пресс-служба Правительства России

Пилотный проект по внедрению единого информационного ресурса, касающегося земли и недвижимости, пройдет в 2021 году в Краснодарском и Пермском краях, а также в Иркутской области и в Татарстане. Об этом 11 января на совещании с вице-премьерами сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

"Правительство продолжает совершенствовать земельно-имущественные отношения. В рамках пилотного проекта создается единый информационный ресурс, который будет содержать все данные о земле и объектах недвижимости", - сообщил Мишустин (цитата по ТАСС).

Глава правительства напомнил, что в настоящее время сведения о лесных участках, водных объектах, сельскохозяйственных угодьях, земле и недвижимости хранятся в более чем десяти различных информационных системах. По его словам, проведение эксперимента позволит создать цифровую платформу межведомственного информационного взаимодействия, поможет повысить прозрачность, эффективность управления земельными ресурсами и, конечно, вовлечь в хозяйственный оборот неиспользуемые объекты, а также предоставить гражданам и организациям полную информацию о земельных участках, возможностях и ограничениях в их использовании.

Напомним, Росреестр еще в мае прошлого года предложил с 1 июня 2020 года запустить в Иркутской области, а также Краснодарском и Пермском краях проект по учету земли и недвижимости на единой платформе. В ведомстве предлагали создать государственную информационную систему "Единый информационный ресурс о земле и недвижимости".

Тогда отмечалось, что внедрение единой системы сэкономит бюджетные средства, выделяемые на поддержание работы разрозненных систем и повысит доходы от имущественных налогов и сборов за счет вовлечения в оборот неиспользуемых объектов. В Росреестре говорили, что эксперимент позволит опробовать подходы к решению вопроса и испытать новые технологии.