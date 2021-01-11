В России с 1 января 2021 года перестали принимать показания счетчиков воды с истекшим межповерочным сроком из-за окончания действия соответствующего моратория. Об этом напомнили в пресс-службе "МОЭК".

"Выполнить обязательную процедуру поверки необходимо как можно скорее. В противном случае уже с января 2021 года в течение 3 месяцев плата за коммунальные услуги будет рассчитываться по средним величинам показаний прибора учета за последние полгода. Показания приборов учета с истекшим межповерочным сроком к расчету не принимаются", - цитирует сообщение "Интерфакс" .

Речь идет о счетчиках, у которых межповерочный интервал истек с 6 апреля 2020 года по 1 января 2021 года. В этот период из-за пандемии коронавируса в России была отменена обязательная поверка счетчиков: для оплаты услуг ЖКХ принимались показания счетчиков с истекшим межповерочным интервалом.

Напомним, 24 сентября в России вступили в силу принятые в конце прошлого года поправки в закон "Об обеспечении единства измерений", которые делают необязательными бумажные свидетельства о поверке счетчиков. Поправки устанавливают приоритет электронной регистрации результатов оформления поверки: без передачи сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений результаты метрологических работ будут недействительны. Что же касается бумажных свидетельств, то заказчики поверки будут вправе попросить такой документ, но он будет носить лишь дополнительный информационный характер.

Теперь после проведения поверки прибора специалист должен будет внести данные о ней в реестр федеральной государственной информационной системы (ФГИС) "Аршин". Убедиться, что запись о поверке внесена в реестр, владелец сможет, указав в строке поиска заводской/инвентарный номер средства измерения. Там же можно узнать дату следующей поверки счетчика.

В конце декабря Росаккредитация объявила о запуске сервиса, который должен защитить граждан от мошенников при поверке бытовых счетчиков воды. В ведомстве уточнили, что данные из реестра помогут гражданам выбрать правильную компанию и не стать жертвами мошенников, которые берут деньги за услугу, но при этом не имеют права проводить поверку счетчиков.