Средняя стоимость 1 кв. м в новостройках Старой Москвы в первом квартале 2021 года выросла на 11%, до 348,1 тыс. руб., сообщает "РБК-Недвижимость". Самый заметный рост цен с начала года зафиксирован в Северном административном округе.

В новостройках САО квадратный метр подорожал за квартал на 21,1%, до 418,9 тыс. руб., подсчитали в компании. Второе место по квартальному росту цен на первичную недвижимость занимает Восточный АО (+8,8%, до 260,9 тыс. руб.), третье - Северо-Восточный АО (+6,9%, до 221,2 тыс. руб.). Снижение отмечено только в Центральном АО - на 1,7%, до 960,4 тыс. руб. за метр.

Среди районов лидерство по квартальному росту цен на новостройки - у района Дорогомилово (+38%). По оценке Knight Frank, сейчас на Дорогомилово приходится 31% всего предложения новостроек элитного и премиального ценовых сегментов.

Высокий прирост отмечен также в Митино (+22%), Нагатинском Затоне (+20%), Тимирязевском районе (+20%), а также в районе Котловка (+18%).