Росреестр рассекретил имена сыновей бывшего главы Генеральной прокуратуры Юрия Чайки в выписках на принадлежащую им недвижимость. На это обратили внимание журналисты "Открытых медиа".

В свежих выписках из ЕГРН на семь объектов недвижимости, расположенных недалеко от Рублево-Успенского шоссе в Одинцовском районе Московской области указано, что они принадлежат Артему либо Игорю Чайке. Так, Игорю принадлежат два таунхауса и земля в Горках-8 и участок площадью 60 соток в Успенском, а Артем Чайка владеет в Успенском домом площадью больше 1950 квадратных метров и участком площадью 43 сотки. Также имена сыновей Юрия Чайки появились в выписках на различные хозяйственные строения, расположенные на их участках.

Напомним, в 2016 году в выписках на недвижимость, которая принадлежит сыновьям Юрия Чайки, их имена были заменены на ЛСДУ3 и ЙФЯУ9, а затем из выписок и вовсе исчезли имена владельцев недвижимости - в графе о собственниках было написано "физическое лицо" или "Российская федерация". Еще в начале этого года имена сыновей бывшего генпрокурора по-прежнему были скрыты в выписках Росреестра.

СМИ писали, что основанием для засекречивания недвижимости сыновей экс-генпрокурора послужило расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказывающее о бизнесе и собственности сыновей Юрия Чайки. При этом в 2016 году российское законодательство не содержало оснований для удаления или сокрытия данных о собственниках недвижимости. Как рассказывал ранее источник "Открытых медиа", близкий к руководству одного из региональных управлений Росреестра, засекречиванием сведений о недвижимости занимаются сотрудники ФСБ, работающие в аппарате Росреестра.

С 2017 года закон "О государственной охране" позволяет высокопоставленным чиновникам скрывать информацию о себе и о членах своих семей. Соответствующие поправки в закон Госдума приняла после того, как Верховный суд разрешил Росреестру засекречивать сведения о владельцах недвижимости. С тех пор СМИ регулярно сообщают, что Росреестр засекретил данные о владельцах недвижимости, принадлежащей тому или иному высокопоставленному лицу. В частности, ведомство ранее засекретило сведения о недвижимости Игоря Краснова, который сменил Юрия Чайку на посту генпрокурора в январе 2020 года.

По мнению собеседника "Открытых медиа" в Росреестре, информацию о недвижимости сыновей Чайки была рассекречена, поскольку он перестал быть особо охраняемой персоной. При этом процесс прошел со сбоями: собственником двух квартир в Красногорске, которые Игорь Чайка купил в 2008 году и продал в прошлом 2019 году, по-прежнему числится "Российская Федерация". Это может быть связано с тем, что ведомство рассекречивает только актуальные данные о собственниках, тогда как архивные сведения о владении остаются скрытыми.