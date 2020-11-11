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Немецкая компания Emporis, занимающаяся сбором и анализом данных о высотной недвижимости, объявила победителей премии "Небоскреб года 2019". Первое место в списке стал введенный в прошлом году небоскреб "Лахта Центр", построенный в Санкт-Петербурге как штаб-квартира "Газпрома". Это первый случай, когда престижную премию присудили российскому небоскребу.

В сообщении отмечается, что жюри премии впечатлила необычная форма "Лахта Центра", которую судьи сравнили с языком пламени, изображенным на логотипе "Газпрома". Также жюри высоко оценило экологичность здания и применение в нем энергосберегающих технологий, которые позволяют сохранять тепло в условиях низких температур.

Второе место в списке призеров занял 207-метровый небоскреб Leeza SOHO в Пекине, построенный по проекту покойного британского архитектора Захи Хадид. На третьей строчке оказался небоскреб 35 Hudson Yards высотой 308 метров.

Отметим, в официальном описании проекта говорилось, что "Лахта Центр" визуально напоминает не язык пламени, а ледяной торос (соседнее многофункциональное здание напоминает расколотый айсберг). Архитекторы также отмечали, что шпилеобразная форма башни символизирует силу воды, а специфический стеклянный фасад позволяет небоскребу менять цвет в зависимости от положения солнца.

Строительство комплекса с 462-метровым небоскребом началось в 2012 году. Небоскреб в 87 этажей стал самым северным в мире и вторым по высоте строением в России и Европе. Он на 88 метров превосходит московскую "Башню Федерации", уступая лишь 540-метровой Останкинской телебашне.

Первоначально для строительства "Лахта Центра" власти Петербурга выделили участок на правом берегу Невы в муниципальном округе Малая Охта. Но этот проект вызвал массовые протесты градозащитников, поэтому башню решили строить вдали от исторической части города.

В ноябре 2018 года объем финансирования строительства "Лахта Центра" достиг отметки в 120,7 млрд рублей. Единственным источником финансирования строительства комплекса назывались займы оператору проекта АО "МФК Лахта Центр" от ПАО "Газпром нефть".

В настоящее время в комплексе ведутся внутренние отделочные и монтажные работы.

Напомним, в прошлом году в мире было построено 26 небоскребов высотой более 300 метров (супервысотные здания). Этот показатель почти в 1,5 раза превзошел рекорд 2018 года. Самым высоким построенным зданием по итогам прошлого года стал 530-метровый финансовый центр CTF в китайском городе Тяньцзинь, который занял седьмое место в списке самых высоких зданий мира. Вторым по высоте стал 462-метровый "Лахта-Центр", а на третьей строчке оказался международный финансовый центр Сучжоу в провинции Цзянсу высотой 452 метра.

Если говорить о небоскребах высотой более 200 метров, то в 2019 году в мире завершили строительство 126 таких зданий, что оказалось меньше показателя 2018 года. 57 из них построили в Китае, 14 - в США и 9 - в ОАЭ.