Немецкая компания Emporis, занимающаяся сбором и анализом данных о высотной недвижимости, объявила победителей премии "Небоскреб года 2019". Первое место в списке стал введенный в прошлом году небоскреб "Лахта Центр", построенный в Санкт-Петербурге как штаб-квартира "Газпрома". Это первый случай, когда престижную премию присудили российскому небоскребу.

В сообщении отмечается, что жюри премии впечатлила необычная форма "Лахта Центра", которую судьи сравнили с языком пламени, изображенным на логотипе "Газпрома". Также жюри высоко оценило экологичность здания и применение в нем энергосберегающих технологий, которые позволяют сохранять тепло в условиях низких температур.

Второе место в списке призеров занял 207-метровый небоскреб Leeza SOHO в Пекине, построенный по проекту покойного британского архитектора Захи Хадид. На третьей строчке оказался небоскреб 35 Hudson Yards высотой 308 метров.

Lakhta Center, the world's northernmost supertall tower, wins Emporis Skyscraper Award https://t.co/jZ6T5majSs pic.twitter.com/HcwTpWntVt— bustler (@bustlernet) November 10, 2020

Отметим, в официальном описании проекта говорилось, что "Лахта Центр" визуально напоминает не язык пламени, а ледяной торос (соседнее многофункциональное здание напоминает расколотый айсберг). Архитекторы также отмечали, что шпилеобразная форма башни символизирует силу воды, а специфический стеклянный фасад позволяет небоскребу менять цвет в зависимости от положения солнца.

Строительство комплекса с 462-метровым небоскребом началось в 2012 году. Небоскреб в 87 этажей стал самым северным в мире и вторым по высоте строением в России и Европе. Он на 88 метров превосходит московскую "Башню Федерации", уступая лишь 540-метровой Останкинской телебашне.

Первоначально для строительства "Лахта Центра" власти Петербурга выделили участок на правом берегу Невы в муниципальном округе Малая Охта. Но этот проект вызвал массовые протесты градозащитников, поэтому башню решили строить вдали от исторической части города.

В ноябре 2018 года объем финансирования строительства "Лахта Центра" достиг отметки в 120,7 млрд рублей. Единственным источником финансирования строительства комплекса назывались займы оператору проекта АО "МФК Лахта Центр" от ПАО "Газпром нефть".

В настоящее время в комплексе ведутся внутренние отделочные и монтажные работы.

Напомним, в прошлом году в мире было построено 26 небоскребов высотой более 300 метров (супервысотные здания). Этот показатель почти в 1,5 раза превзошел рекорд 2018 года. Самым высоким построенным зданием по итогам прошлого года стал 530-метровый финансовый центр CTF в китайском городе Тяньцзинь, который занял седьмое место в списке самых высоких зданий мира. Вторым по высоте стал 462-метровый "Лахта-Центр", а на третьей строчке оказался международный финансовый центр Сучжоу в провинции Цзянсу высотой 452 метра.

Если говорить о небоскребах высотой более 200 метров, то в 2019 году в мире завершили строительство 126 таких зданий, что оказалось меньше показателя 2018 года. 57 из них построили в Китае, 14 - в США и 9 - в ОАЭ.