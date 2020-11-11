В России досрочно побит годовой рекорд по выдаче ипотеки

В России досрочно установлен годовой рекорд выдачи ипотеки. Об этом свидетельствуют предварительные данные "Дом.РФ" и Frank RG.

"За десять месяцев текущего года российские банки выдали более 1,3 млн кредитов на сумму 3,2-3,3 трлн рублей - больше, чем за весь прошлый год. Рост ипотечного кредитования в январе-октябре, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 30% в количественном и 45% в денежном выражении", - приводит сообщение аналитиков ТАСС.

Предыдущий рекорд по объему выдачи ипотеки в России был установлен в 2018 году - тогда россияне получили жилищные кредиты на общую сумму 3 трлн рублей.

Из сообщения также следует, что в октябре этого года в России было выдано 215 тыс. ипотечных кредитов (+81% в годовом выражении) на сумму в 545-555 млрд рублей (вдвое больше, чем год назад). Таким образом, на рынке был установлен четвертый подряд месячный рекорд, отметил глава аналитического центра госкомпании "Дом.РФ" Михаил Гольдберг. Он добавил, что большой вклад в рост ипотечного рынка вносит программа льготной ипотеки под 6,5%.

"Однако не меньшую роль играют беспрецедентно низкие ставки в рыночном сегменте - сейчас они на уровне около 8%, а еще год назад составляли 9-9,5%. Объясняется такое быстрое и значительное снижение фундаментальными экономическими факторами, в первую очередь - смягчением денежно-кредитной политики Банка России", - добавил Гольдберг, подчеркнув, что в долгосрочной перспективе для роста доступности жилья в России также нужен стабильный рост доходов населения.

Напомним, накануне стало известно, что за период действия программы льготной ипотеки под 6,5% (с 23 апреля по 1 ноября 2020 года, затем программу продлили) в России зарегистрировали более 107,8 тыс. сделок по этой программе.

"За май было оформлено 9,3 тыс. льготных ипотек. В последующие месяцы показатель стабильно рос и достиг уровня 20 тыс. ипотек в месяц в августе, сентябре и октябре", - сообщили в Росреестре.

Большинство ипотек по программе льготной ипотеки было оформлено в Приволжском федеральном округе (27,1 тыс.), а среди регионов лидером по этому стали Санкт-Петербург (14 963), Ростовская область (7 414), Краснодарский край (7 150), республики Татарстан (5 000) и Башкирия (4 109).