Госкомпания "Дом.РФ" в четвертом квартале этого года планирует выставить на торги имущественный комплекс и земельный участок ликеро-водочного завода XIX века. Об этом сообщил руководитель подразделения продвижения и предоставления земельных участков "Дом.РФ" Николай Сарокваша на XIX Всероссийском съезде строительных саморегулируемых организаций (СРО) в Петербурге.

"Имущественный комплекс с земельным участком 3,6 гектара по адресу Синопская набережная, там находятся бывшие помещения (площадью 33 тыс. квадратных метров) ликеро-водочного завода "Ленинградский". <...> Мы его готовим [к торгам] на 4-й квартал этого года. Находится в исторической части Петербурга", - сообщил он (цитата по ТАСС).

Речь идет об участке, где в 1897 году вместо старых винокурен был построен Ликеро-водочный санкт-петербургский завод, который числился поставщиком N1 двора Его Императорского Величества. После революции и прекращения действия сухого закона завод возобновил работу в 1923 году. В середине 2000-х годов завод был признан банкротом.

Представитель госкомпании добавил, что объект кажется ему классическим примером проекта под редевелопмент со строительством офисных центров и гостиниц, "если инвестор готов поработать с характеристиками градостроительными, это может быть современный жилой комплекс".

Помимо этого, в "Дом.РФ" планируют выставить на торги участок площадью 1,2 гектара на улице Руставели и территорию в 80 гектаров в Пушкине. Все три участка будут торговаться по схеме "аукцион за долю", которая предполагает вместо арендной платы за пользование земельными участками передачу госкомпании доли квартир в построенных объектах. Победителем аукциона, проведенного по такой схеме, признается участник, который предложит наибольшую долю квартир в будущих объектах.

Напомним, в марте входящий в группу ВТБ "БМ-банк" (бывший "Банк Москвы") продал акции Московского межреспубликанского винодельческого завода (ММВЗ) и завода игристых вин "Корнет". По 100% акций заводов купила компания "МС Девелопмент", предложившая за каждый пакет по 1,57 млрд рублей.

"БМ-банк" с 2014 года не раз пытался продать акции ММВЗ и "Корнета", но все прежние попытки не увенчались успехом. В 2015 году на предприятиях, которые владеют участками площадью более 10 гектаров на Рябиновой улице на западе Москвы, началась процедура банкротства. Теперь же территории заводов могут быть застроены.