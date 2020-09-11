sroconf / YouTube Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин выступил на пленарной сессии Всероссийской конференции "Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство"

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В настоящее время на российском ипотечном рынке нет "пузыря" и оснований для его появления на фоне субсидирования государством ставок в рамках программ льготной ипотеки. Об этом заявил 11 сентября замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на пленарной сессии Всероссийской конференции "Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство".

"Никакого "пузыря" сегодня нет. Теоретически, пузырь формируется, если первоначальный взнос заемщика стремится к нулю, это значит, что у человека нет платежной дисциплины на обслуживание своего кредита на ипотеку. Сегодня первоначальный взнос по программам с господдержкой составляет 15% - при цене квартиры в среднем 2,4 млн рублей это порядка 330-350 тыс. рублей - это достаточно большое накопления, которые сегодня люди точно не хотят терять, понимая, что они входят в ипотеку", - заявил Стасишин (цитата по "Интерфаксу").

Чиновник добавил, что для ипотечных кредитов без господдержки средний первоначальный взнос сейчас составляет 35%. "Это означает, что люди вкладывают еще больше в первоначальный взнос, в том числе используют как материнский капитал, так и дополнительные субсидии, которые были озвучены президентом в послании в 2020. Поэтому сегодня перегрева на рынке нет", - подытожил Стасишин, отметив, что Центробанк также не планирует ужесточать требования к заемщикам в части ипотеки.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев отмечал, что субсидирование ипотеки в России может привести к образованию "пузыря" на рынке жилищного кредитования. "В целом вопрос такой, насколько правильно системно субсидировать такой кредитный продукт, как ипотека. Во-первых, мы рискуем надуть "пузырь" на этом рынке среди людей, которые недостаточно платежеспособны для того, чтобы брать ипотеку. По нашим оценкам совместно с "Дом.РФ", не более 60% россиян могут взять ипотеку. Это максимум, даже если ставка будет 0%. Остальные люди просто не смогут вернуть тело кредита", - заявил Моисеев в конце июля.

Напомним, в конце июня сообщалось, что Банк России планирует смягчить регулирование выдачи ипотечных кредитов через снижение коэффициентов риска. Об этом говорилось в проекте указания ЦБ, который был доработан по итогам публичного обсуждения.

"Банк России планирует установить более низкие значения коэффициентов риска по ипотечным кредитам по сравнению с действующей шкалой в рамках реализации стандарта "Базель III". Внедрение новой шкалы коэффициентов риска позволит высвободить капитал банков по действующим ипотечным кредитам в сумме около 300 миллиардов рублей", - отметили тогда в регуляторе.

Такое изменение правил должно расширить возможности банков по выдаче новых кредитов и повысить рентабельность ипотеки в расчете на капитал. Также оно поспособствует снижению ипотечных ставок.