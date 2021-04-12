Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении полномочий Фонда защиты прав дольщиков по завершению строительства проблемных домов и выплате возмещения обманутым гражданам, передает "Интерфакс".
"В федеральном законе прописан ряд условий, при которых фонд не может финансировать мероприятия по восстановлению прав дольщиков. Исключение могут составлять случаи, если они отдельно установлены правительством. Новым постановлением такие условия утверждены", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.
К таким условиям теперь относятся процедура банкротства, введенная в отношении застройщика, наличие положительного заключения экспертизы на проектную документацию, нахождение объекта на участке, который допускает строительство. Также необходимы действующие технические условия на подключение дома к инженерным сетям и объем строительных работ, выполненный не менее чем на 50%. Помимо этого этого, в региональном бюджете должны быть средства на софинансирование строительства, а на недостроенный дом и земельный участок не может быть наложен арест. Перечисленные условия должны соблюдаться одновременно.
Фонд защиты прав дольщиков был зарегистрирован в форме публично-правовой компании в октябре 2017 года. По закону девелоперы должны перечислять в него взносы в размере 1,2% от стоимости договоров долевого участия по всем новым объектам. Неуплата взноса является основанием для отказа в государственной регистрации договоров.
На прошлой неделе глава Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев сообщил, что в России продолжают появляться проблемные жилые дома, и это создает риски появления до 25 тыс. новых обманутых дольщиков. "У нас до сих пор появляются проблемные объекты, и мы думаем, что это будет еще как минимум 2-2,5 года. Мы делаем осторожные прогнозы, но это порядка 15, 20, а то и 25 тыс. пострадавших граждан. Более того, за первый квартал 2021 года уже появилось 5 тыс. обманутых граждан", - сказал Тимофеев.
В настоящее время в реестре проблемных объектов числится в общей сложности 2884 дома общей площадью почти 17,4 млн квадратных метров. По данным Фонда защиты прав дольщиков в России насчитывает более 120 тыс. обманутых дольщиков.