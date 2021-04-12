Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении полномочий Фонда защиты прав дольщиков по завершению строительства проблемных домов и выплате возмещения обманутым гражданам, передает "Интерфакс" .

"В федеральном законе прописан ряд условий, при которых фонд не может финансировать мероприятия по восстановлению прав дольщиков. Исключение могут составлять случаи, если они отдельно установлены правительством. Новым постановлением такие условия утверждены", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

К таким условиям теперь относятся процедура банкротства, введенная в отношении застройщика, наличие положительного заключения экспертизы на проектную документацию, нахождение объекта на участке, который допускает строительство. Также необходимы действующие технические условия на подключение дома к инженерным сетям и объем строительных работ, выполненный не менее чем на 50%. Помимо этого этого, в региональном бюджете должны быть средства на софинансирование строительства, а на недостроенный дом и земельный участок не может быть наложен арест. Перечисленные условия должны соблюдаться одновременно.

Фонд защиты прав дольщиков был зарегистрирован в форме публично-правовой компании в октябре 2017 года. По закону девелоперы должны перечислять в него взносы в размере 1,2% от стоимости договоров долевого участия по всем новым объектам. Неуплата взноса является основанием для отказа в государственной регистрации договоров.

На прошлой неделе глава Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев сообщил, что в России продолжают появляться проблемные жилые дома, и это создает риски появления до 25 тыс. новых обманутых дольщиков. "У нас до сих пор появляются проблемные объекты, и мы думаем, что это будет еще как минимум 2-2,5 года. Мы делаем осторожные прогнозы, но это порядка 15, 20, а то и 25 тыс. пострадавших граждан. Более того, за первый квартал 2021 года уже появилось 5 тыс. обманутых граждан", - сказал Тимофеев.

В настоящее время в реестре проблемных объектов числится в общей сложности 2884 дома общей площадью почти 17,4 млн квадратных метров. По данным Фонда защиты прав дольщиков в России насчитывает более 120 тыс. обманутых дольщиков.