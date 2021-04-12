В первом квартале 2021 года в Москве и Подмосковье было заключено 40,4 тыс. сделок с первичным жильем. По сравнению с четвертым кварталом 2020 года этот показатель упал на 26,1%, сообщили в компании ЦИАН со ссылкой на данные Росрееста.

Аналитики уточнили, что в Москве продажи новых квартир к предыдущему кварталу упали на 27,7%, а в Московской области - на 23,7%. При этом в январе падение продаж по сравнению с декабрем составило 47%. В феврале продажи выросли на 50% относительно января, а в марте - на 3% к предыдущему месяцу, пишет РБК . При этом по сравнению с первым кварталом 2020 года рынок в январе-марте показал рост на 19,4% (+32,3% в Москве и +5,4% в Московской области).

"Рост числа сделок по отношению к февралю выглядит нетипично скромно несмотря на большее число рабочих дней в первом месяце весны (22 против 19). Для сравнения, в марте 2018 года прирост относительно февральских значений составил 8%, в 2019 году - 6%. В 2020 году - всего 1%, поскольку именно в тот период был введен режим самоизоляции. Рынок сегодня замедляется - рекордов по сделкам нет", - отметили в компании.

Из-за снижения спроса на новое жилье девелоперы снизили темпы повышения цен. Так, в феврале стоимость квадратного метра выросла на 3%, а в марте - на 0,7%. По итогам квартала жилье в столице подорожало на 7,7% и стоит теперь 251,8 тыс. рублей за квадратный метр. В Подмосковье квадратный метр в среднем стоит 121,3 тыс. рублей (+5%). В годовом выражении цены выросли на 22,6% и 26,6%.

Аналитики также зафиксировали серьезное падение предложения на первичном рынке столичного региона - текущий показатель в 58,4 тыс. лотов является минимальным с 2015 года. В марте объем предложения снизился на 10%. "Провал в выходе новых проектов пока не компенсирован даже за счет большей девелоперской активности в последние месяцы", - добавили в ЦИАН, уточнив, что в 2021 году в Москве и области вывели на рынок 152 корпуса общей площадью 2,2 млн квадратных метров, тогда как год назад этот показатель составлял 99 корпусов и 1,8 млн квадратных метров.

В ЦИАН считают, что из-за роста цен льготная ипотека под 6,5% скоро станет недоступной для многих потенциальных покупателей жилья в столичном регионе при нынешнем максимальном сроке кредита в 20 лет. Так, сейчас средний срок оформленного льготного кредита составляет 19,9 года.