Компания Ozon разослала консультантам и девелоперам письма, в которых сообщается, что ритейлер ищет новую штаб-квартиру площадью 220 тыс. квадратных метров.

В письмах говорится, что до мая 2025 года компания готова занять 160 тыс. квадратных метров, к 2027 году - еще 40 тыс. квадратных метров, а к 2030 году - оставшиеся 20 тыс. квадратных метров. Новый головной офис Ozon должен находиться в радиусе 4 километров от делового центра "Москва-Сити", где компания базируется сейчас, и в пешей доступности от метро, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник на рынке недвижимости. В Ozon отказались от комментариев.

Управляющая активами офисной недвижимости Accent Capital Ульяна Мирошниченко отметила, что в заявленном объеме сделка станет самой крупной за всю историю офисного рынка России. Сейчас рекордной является сделка по аренде банком Тинькофф 78 тыс. квадратных метров в AFI Square. Кроме того, для "Ростеха" сейчас строится офисное здание "Ростех-Сити" площадью 179 тыс. квадратных метров.

Сейчас Ozon арендует около 30 тыс. квадратных метров в "Башне на набережной" в "Москва-Сити". По оценке Мирошниченко, аренда этих помещений может обходиться компании примерно в 1,7 млрд рублей в год. Аренда офиса площадью 220 тыс. квадратных метров может составить до 7,9 млрд рублей, считает брокер департамента коммерческой недвижимости Oxe Capital Арсений Матвеенко, но компания может рассчитывать на скидку, которая снизит стоимость аренды 4,8 млрд рублей в год.

Партнер Cushman & Wakefield Алан Балоев отметил, что при заявленных параметрах сделки владельцу объекта выгоден долгосрочный договор с Ozon. В письме говорится о готовности заключить договор аренды на десять лет с возможностью расторгнуть его через семь лет.

Консультанты по недвижимости отмечают, что на рынке нет объектов, отвечающих требованиям Ozon. Выходом для компании может стать строительство собственной штаб-квартиры по примеру "Яндекса" (интернет-компания строит новый офис в Москве на месте снесенной гостиницы "Корстон"). Такой проект оценивается в 27-35 млрд рублей без учета стоимости земли. Девелоперов может заинтересовать участие в проекте, но сохранение удаленного режима работы сотрудников создает риски сокращения офисных площадей, считает Матвеенко.