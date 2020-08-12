Столичные власти с опозданием опубликовали график переселения по программе реновации

Московская мэрия 12 августа обнародовала график переселения горожан и сноса старых домов в рамках программы реновации. Соответствующий приказ был опубликован на сайте столичного правительства.

"В первый этап (до 2024 года. - Прим. NEWSru.com) новые квартиры получат почти 170 тыс. москвичей, проживающих в 930 старых домах. Во второй этап - с 2025 по 2028 год - планируется начать переселение более 1 630 домов, а это еще 330 тыс. москвичей. Остальные - около 380 тыс. человек - переедут на третьем этапе, с 2029 до 2032 года. Тогда планируется расселить более 1 800 домов", - говорится в сообщении мэрии.

Отмечается, что сроки переселения будут актуализироваться и могут быть скорректированы зависимости от хода строительства, подбора площадок, реализации пожеланий жителей, высказанных на публичных слушаниях.

Также в опубликованном мэрией документе есть дома, для которых сроки переселения еще не определены - это 688 домов. Этапы будут определены по мере утверждения градостроительной документации, но не позднее конца первого квартала 2021 года, пишет РБК.

В мэрии добавили, что к настоящему времени новые квартиры по программе реновации получили свыше 18 тыс. москвичей, а еще 6 тыс. находятся в процессе переезда. В процессе расселения находятся 155 домов, из которых 27 уже полностью расселены и снесены. Сдано в эксплуатацию 60 домов, еще 172 дома находятся в разной степени строительной готовности, а 88 объектов - на стадии проектирования.

Среди основных параметров для составления графика специалисты оценивали наличие свободных и соответствующих всем требованиям земельных участков, возможность благоустройства территорий и строительства сопутствующей инфраструктуры. Также в строящемся доме должны быть равнозначные квартиры для всех участников программы, при этом для жителей коммунальных квартир и общежитий должны быть отдельные квартиры, а для очередников - квартиры, исходя из нормы предоставления жилой площади, передает ТАСС.

Ранее предполагалось, что расписание будет обнародовано до 31 декабря 2019 года, но затем публикацию графика переселения отложили до 30 июня 2020 года. В июле план был все еще не готов, так как из-за эпидемии коронавируса мэрия не утвердила проекты планировок территорий микрорайонов по программе реновации.

"В связи с пандемией примерный график переселения будет, скорее, к концу года, после утверждения планов планировки территорий и плана их реализации. Большинство планов прошли общественные слушания и находятся на доработке. Параллельно разрабатываются этапы их реализации", - заявили в Москомархитектуре в июле, подчеркнув, что "строительство стартовых домов и переселение в них жителей хрущевок не прекращаются".

Обсуждение проектов планировок территорий проходило в два этапа. Сперва с апреля по декабрь прошлого года в Москве провели 59 из 89 публичных слушаний. Многие собрания проходили со скандалами и конфликтами между сторонниками и противниками реновации. Последние критиковали планы мэрии строить по программе реновации высотные дома и в разы увеличивать плотность застройки включенных в программу кварталов. Новый блок проектов стали выносить на слушания в марте 2020 года. Из-за пандемии численность собраний сперва хотели ограничить 50 участниками, но затем обсуждения перевели в электронный формат: они проходили на портале "Активный гражданин". В июне около 800 жителей района Зюзино обратились в Генпрокуратуру с требованием отменить результаты онлайн-обсуждения. Граждане жаловались, что все голоса противников проектов планировок были отклонены по "надуманным причинам". В Москомархитектуре назвали процедуру обсуждений в Сети "абсолютно легитимной".

Программа реновации в Москве была утверждена 1 августа 2017 года после принятия федеральных и городских законов. Эта программа рассчитана на 15 лет: к 2032 году в Москве по ней предполагается расселить 5 173 дома, где проживают около 1 млн человек. Городские власти обещали жителям вошедших в программу домов комфортное, равнозначное жилье с хорошим ремонтом или денежную компенсацию, если новая квартира их не устроит. Однако некоторых жителей сносимых пятиэтажек теперь выселяют насильно в дома сомнительного качества, которые были построены не по программе реновации, а лишь адаптированы к ее требованиям.

Кроме того, московские чиновники не раз заявляли, что дома выше 14 этажей в рамках реновации строить не будут, но в ноябре прошлого года главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов признал, что программа реновации допускает строительство высотных домов, а в вынесенных на публичные слушания проектах планировки попавших под реновацию кварталов встречались дома выше 14 этажей (в ряде случаев высотность домов была увеличена после рассмотрения проектов на публичных слушаниях). В октябре 2019 года Марат Хуснуллин, занимавший тогда пост заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства, заявил, что строительство небоскребов по программе реновации в отдельных районах Москвы связано с необходимостью быстрее переселить жителей сносимых домов.