Ancikainfot / DepositPhotos На российском рынке коворкингов заключили крупнейшую сделку за год

Ancikainfot / DepositPhotos

Сеть Space 1 арендовала 12 тыс. квадратных метров в бизнес-центре "Новый Балчуг" группы ЛСР, расположенном на Садовнической улице в Москве. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на подтверждения обеих сторон.

По словам руководителя департамента офисной недвижимости Cushman & Wakefield Натальи Никитиной, эта сделка стала крупнейшей на российском рынке гибких офисов в этом году. В свою очередь директор департамента офисной недвижимости компании Knight Frank Мария Зимина предположила, что арендная ставка составила 30 тыс. рублей за 1 квадратный метр в год (360 млн рублей в год за всю площадь).

В Space 1, которая является проектом O1 Properties и специализируется на создании гибких офисных пространств, сообщили, что рассчитывают инвестировать в новый проект не менее 50 тыс. рублей за 1 квадратный метр. Таким образом, речь идет об общих вложениях в размере не менее 600 млн рублей. В "Новом Балчуге" планируется оборудовать 1,5 тыс. рабочих мест, стоимость аренды которых составит примерно 38-44 тыс. рублей в месяц за каждое место. При этом три этажа в БЦ будут отделаны под конкретных арендаторов.

Глава отдела исследований компании JLL Владислав Фадеев отметил, что рядом с новой площадкой Space 1 уже открыты коворкинги операторов Ceo Spaces и "Рабочая станция". По мнению старшего директора отдела офисной недвижимости компании CBRE Елены Денисовой, новый проект будет интересен небольшим компаниям.

Эксперты отмечают, что в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, гибкие офисы начали конкурировать с обычными за счет более удобных условий аренды и возможности оформить договор на небольшой срок. По словам Фадеева, новым форматом развития операторов гибких пространств стал built-to-suit, при котором оператор находит компанию и уже под нее полностью подготавливает новую площадку с учетом индивидуальных пожеланий арендатора.