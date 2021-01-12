В Минтруда предложили исключить представление родителями акта выполненных работ при использовании средств материнского капитала на компенсацию затрат при строительстве жилого дома. Для этого ведомство подготовило проект соответствующего постановления правительства.

"Проект постановления предусматривает исключение представления родителем, получившим сертификат на материнский капитал, акта выполненных работ при использовании средств маткапитала на компенсацию затрат при строительстве жилого дома", - приводит сообщение ведомства РИА "Новости" .

В министерстве уточнили, что после принятия постановления при направлении средств маткапитала на компенсацию затрат на строительство дома отдельного документа, подтверждающего проведение монтажа фундамента, возведение стен и кровли, больше не понадобится. Завершение строительства будет подтверждаться фактом регистрации права собственности на объект.

"То есть, будет достаточно предоставить выписку из Росреестра в Пенсионный фонд, что дом находится в собственности", - подытожили в Минтруда.

Напомним, в ноябре прошлого года правительство приняло решение внести изменения в правила программы льготной сельской ипотеки под 3%, чтобы позволить заемщикам использовать средства материнского капитала в качестве первого взноса по кредиту.

"Правительство подготовило постановление, которым предоставляется возможность родителям использовать в качестве взноса по сельской ипотеке средства материнского капитала. Зачастую банки отказывали заёмщикам, ссылаясь на то, что использование материнского капитала правилами не предусмотрено. Теперь людям будет проще оформить кредит на покупку или строительство жилья", - сказал тогда глава кабмина Михаил Мишустин.

Премьер-министр отметил, что постановление также расширяет список регионов, где на приобретение или строительство жилья можно взять кредит в 5 млн рублей. Такую возможность получили те, кто проживает в Ямало-Ненецком автономном округе.