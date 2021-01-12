В 2020 году в Москве был установлен рекорд по объему ввода проблемного жилья. Об этом говорится в сообщении , опубликованном на сайте Москомстройинвеста.

"За прошедший 2020 год в Москве нам удалось достроить рекордное количество жилья в проблемных объектах - 386 тысяч кв. метров недвижимости, что в 2,5 раза выше показателей 2019 года. В 2020 году разрешения на ввод получили 34 корпуса в восьми объектах "Дорожной карты" таких как: ЖК "Царицыно", ЖК "Спортивный квартал", ЖК "Марьино град", ЖК "SkyHouse", ЖК "Борисоглебское", ЖК "Спор Таун", дом на Нагорной улице и дом в Новых Черемушках. В них квартирами обеспечены 2892 пострадавших дольщика", - отметила глава ведомства Анастасия Пятова.

По ее словам, такого уровня ввода проблемных жилых комплексов удалось добиться впервые за последние 10 лет. Так, в прошлом году был обеспечен ввод 153 тыс. квадратных метров жилья, а квартиры получили 1676 дольщиков.

Всего же с 2011 года в Москве было введено в эксплуатацию более 1,63 млн квадратных метров жилья в проблемных объектах. За это время в столице построили 173 корпуса в жилых комплексах-долгостроях и обеспечили жильем почти 19,3 тыс. дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

Напомним, в конце декабря сообщалось, что из списка долгостроев Москвы в 2020 году был исключен 41 объект. В результате этот перечень сократился почти на 15% и сейчас насчитывает 239 объектов.

"С начала года 11 бывших долгостроев введены в эксплуатацию, еще на 17 объектах выданы разрешения на строительство, работы уже возобновлены или возобновятся в ближайшее время, а 13 объектов были исключены из перечня, поскольку там объекты долгостроя отсутствуют. На этих участках строительство либо не начиналось вовсе, либо конструкции были демонтированы, а территории благоустроены", - рассказывал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

В Москве в список долгостроев попадают объекты, работы на которых не ведутся в течение как минимум двух лет.