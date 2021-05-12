Дума приняла в первом чтении законопроект, который лишает дольщиков права отказаться от подписания передаточного акта на квартиру

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Госдума 12 мая приняла в первом чтении законопроект об уточнении процедуры передачи квартиры от застройщика покупателю. Об этом сообщает "Интерфакс" .

Речь идет о поправках к закону о долевом строительстве, которые были внесены в Госдуму в конце марта. Действующие нормы закона позволяют гражданам до подписания передаточного акта на квартиру потребовать от застройщика составления отдельного акта с указанием недочетов и несоответствий квартиры установленным требованиям. Застройщик же обязан безвозмездно устранить эти недостатки "в разумный срок", либо соразмерно уменьшить цену договора, либо возместить гражданину расходы на устранение недостатков. До того, как застройщик выполнит одно из этих действий, будущий собственник имеет право не подписывать передаточный акт на квартиру. Мотивацией для застройщика решить вопрос с недоделками заключается в том, что до подписания акта расходы на коммунальные услуги за квартиру несет застройщик.

Поправки исключают из закона норму о вправе участника долевого строительства отказаться от подписания передаточного акта до устранения застройщиком недочетов. По новой схеме в случае наличия недочетов также составляется акт о несоответствии, а затем стороны подписывают передаточный акт на квартиру. Застройщик при этом по-прежнему должен устранить недочеты, возместить дольщику расходы или уменьшить цену договора.

Эксперты и застройщики отмечали, что принятие такого законопроекта может быть выгодно девелоперам. Так, по закону бремя уплаты коммунальных платежей переходит от застройщика к покупателю квартиры после подписания передаточного акта на квартиру. Сейчас необходимость оплаты услуг ЖКХ мотивирует застройщиков на оперативное устранение недостатков, выявленных покупателями. Кроме того, сейчас если застройщик из-за устранения недостатков не уложился в прописанный в договоре срок на передачу ключей, то покупатель имеет право взыскать с него неустойку. Ее размер рассчитывается исходя из 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены договора за каждый день просрочки.

Отметим, что ранее комитет Госдумы по финансовому рынку выступил за доработку законопроекта, поскольку его принятие без поправок повлечет снижение уровня защиты дольщиков. "Законопроектом предлагается лишить участника долевого строительства <...> права на отказ от подписания передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства до исполнения застройщиком обязанностей, предусмотренных частью 2 статьи 7 федерального закона N214-ФЗ. Полагаем, что реализация указанного положения повлечет снижение уровня защиты прав участников долевого строительства", - говорилось в отзыве комитета.

"Была эта дискуссия, я не раз уже комментировал, если в принципе любой пункт этого законопроекта можно читать неоднозначно, мы готовы будем дорабатывать", - заявил в ходе обсуждения в Думе соавтор законопроекта депутат Николай Николаев.

Одобренный депутатами законопроект также уточняет сведения, которые должны раскрывать застройщики. Так, в документе указано, что застройщик может не раскрывать информацию о расчете размера собственных средств и нормативах финансовой устойчивости, если использует эскроу-счета и перечисляет средства в компенсационный фонд. Также поправки расширяют основания, по которым "недострой" может быть исключен из единого реестра проблемных объектов.