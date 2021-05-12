Госдума приняла законопроект о включении в ЕГРН сведений об аварийном состоянии домов

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Госдума 12 мая приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о включении сведений об аварийных многоквартирных домах в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Документ гласит, что в ЕГРН теперь будут включаться сведения о признании многоквартирного дома аварийным, сведения о непригодных для проживания квартирах и жилых домах, передает ТАСС. Законопроект обязывает органы государственной власти и местного самоуправления, которые принимают решение о признании многоквартирных домов аварийными, направлять сведения о таких решениях в Росреестр. После этого ведомство будет включать эту информацию в общедоступные сведения, которые указываются в выписках из ЕГРН.

"Любой гражданин при покупке квартиры сможет запросить выписку из ЕГРН и узнать, не является ли дом аварийным и не собираются ли его снести", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В случае одобрения Советом Федерации и подписания президентом закон вступит в силу с 1 февраля 2022 года. При этом сведения о многоквартирных домах и жилых помещениях, признанных ранее аварийными или непригодными для проживания, должны быть направлены в Росреестр компетентными органами до 1 июля 2022 года.

Сейчас узнать об аварийном статусе дома можно на сайтах местных органов власти или в реестре Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, но региональные и муниципальные власти не обязаны вести соответствующие реестры в открытом доступе.

Авторы законопроекта считают, что его принятие снизит риски незапланированной покупки россиянами аварийного жилья. "Гражданин может приобрести квартиру, не зная о том, что приобретает аварийное жилье, так как состояние дома можно оценить только визуально. Но даже при нормальном состоянии дома внешне конструктивное его состояние может быть аварийным. В ряде случаев продавцы недвижимости специально скрывают от покупателей факт признания дома аварийным", - отмечалось в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению авторов инициативы, наличие сведений о признании дома аварийным в выписке из ЕГРН позволит "обеспечить максимальную защиту прав граждан, повысить уровень информированности населения и сократить неэффективные расходы государства".