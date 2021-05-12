Госдума одобрила законопроект обязывающий банки мотивировать отказ в предоставлении ипотечных каникул

duma.gov.ru

Госдума на заседании 12 мая приняла в третьем, окончательном чтении депутатский законопроект , который обязывает банки указывать причину отказа в предоставлении ипотечных каникул. Об этом сообщает "Интерфакс" .

Напомним, закон об ипотечных каникулах вступил в силу 31 июля 2019 года. Согласно действующей редакции закона, получить ипотечные каникулы сроком на шесть месяцев могут граждане, потерявшие работу, получившие инвалидность первой или второй группы, а также признанные временно нетрудоспособными в течение двух месяцев. Кроме того, каникулы могут быть предоставлены при снижении дохода заемщика (совокупного дохода заемщиков) за два месяца более чем на 30%. При этом размер среднемесячных выплат по кредиту для получения каникул должен превышать 50% среднемесячного дохода заемщика. Наконец, на каникулы могут рассчитывать и заемщики, у которых увеличится число находящихся на их иждивении несовершеннолетних или инвалидов первой и второй группы, при условии, что их доход снизится на 20%, а размер среднемесячных выплат превысит 40% дохода. Для получения отсрочки ипотечное жилье должно быть у заемщика единственным.

Одобренные поправки обязывают банки указывать в уведомлении об отказе в предоставлении каникул причины отказа. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что от заемщиков поступают жалобы на необоснованные отказы банков в предоставлении ипотечных каникул, а взамен банки предлагают гражданам собственные программы реструктуризации, которые не всегда являются экономически выгодными и приводят к росту закредитованности населения. Ранее Центробанк рекомендовал банкам направлять заемщикам информацию о причинах отказа в предоставлении кредитных каникул, но эта рекомендация не является обязательной.

Отметим, что сейчас оформить ипотечные каникулы могут лишь трудоустроенные граждане, которым для подтверждения снижения дохода нужно предоставить банку справку по форме 2НДФЛ. По этой причине заемщики, получающие доход от предпринимательства или имеющие статус самозанятых, не могут воспользоваться ипотечными каникулами. Исправить эту ситуацию в Госдуме собрались еще в конце января 2020 года, а в сентябре прошлого года соответствующий законопроект прошел первое чтение.

В случае одобрения Советом Федерации и подписания президентом поправки, обязывающие банки мотивировать отказ в предоставлении ипотечных каникул, вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.