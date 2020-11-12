A.schepin / wikimedia.org Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Якубовский предложил внести в законодательство изменения для возможности строить индивидуальные дома для расселения из аварийного жилого фонда

A.schepin / wikimedia.org

Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Якубовский предложил внести в законодательство изменения для возможности строить индивидуальные дома для расселения из аварийного жилого фонда. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы предлагаем внести изменения в законодательство РФ в части возможности предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилого фонда, индивидуальных жилых домов. Одновременно с развитием сегмента индивидуального жилья эта мера позволит расселение аварийных домов в малых городах и населенных пунктах, в которых нецелесообразно развивать сегмент многоквартирных домов. Также это будет сдерживать искусственную миграцию в сторону крупных городов и агломераций", - сказал Якубовский на конференции "Обсуждение мер по развитию программы переселения граждан из аварийного жилья".

Ранее в Госдуму был внесен законопроект Ранее в Госдуму внесен законопроект, позволяющий выделять участки, на которых стояли снесенные аварийные дома, под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Между тем на этом же мероприятии замглавы Минстроя Максим Егоров сообщил, что около 15 млн квадратных метров жилья будут признаны аварийными к концу 2024 года.

"Мы прогнозируем, что до 2024 года порядка 15 млн квадратных метров будет признано аварийными. Поэтому проблема острая. <...> Если говорить до 2030 года, мы прогнозируем в два раза больше - 30 млн квадратных метров. Также если говорить о жилье с высокой степенью износа - это порядка 101 млн квадратных метров, это по данным Росстата за 2019 год", - приводит слова Егорова ТАСС.

Отметим, что нацпроект "Жилье и городская среда" предусматривает расселение аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года. По словам Егорова, на 7 ноября в рамках нацпроекта из аварийного жилья площадью 1,77 млн квадратных метров были переселены 109 тыс. человек. Плану на 2020 год предусматривал расселение 1,14 млн квадратных метров аварийного жилья. 49 регионов, таким образом, уже выполнили целевой показатель этого года, а большинство из них сделали это с большим запасом по времени.

Всего в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2019-2024 годах планируется переселить 530 тыс. россиян, проживающих в аварийном жилье общей площадью около 9,55 млн квадратных метров. В 2025 году за счет финансирования строительства в 2023-2024 годах будет переселено еще 133 тыс. человек из 2,4 млн квадратных метров аварийного жилья. На эти цели планируется выделить свыше 507 млрд рублей.