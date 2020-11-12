Новостройки в Москве за год подорожали на 12,6%

Средняя стоимость новостроек в Москве за год выросла на 12,6% и составила 313,5 тыс. рублей за квадратный метр. К такому выводу пришли аналитики компании "Метриум".

Сейчас застройщики продают новые квартиры в 89 из 125 московских районов, а цены на новые квартиры выросли в 74 районах. Средняя стоимость квартиры на первичном рынке жилья в столице за год выросла на 15% и достигла 27,58 млн рублей. При этом объем предложения на рынке упал на 14% и составляет сейчас 35,3 тыс. квартир, пишет "Коммерсант".

По оценкам аналитиков, дороже всего сейчас стоят квартиры в Мещанском районе, где квадратный метр нового жилья за год подорожал более чем вдвое и стоит сейчас в среднем 1,3 млн рублей. Средняя стоимость квартиры в этом районе составляет 191,4 млн рублей против 86,7 млн годом ранее. Такой скачок объясняется тем, что в районе раскупили сравнительно доступные квартиры. Похожая картина наблюдается также в Красносельском районе - за год новостройки в нем подорожали на 97%, до 650 тыс. руб. за квадратный метр. В районах Раменки, Хамовники и Даниловский квадратный метр нового жилья вырос в цене на 38, 35 и 22% и стоит теперь 469 тыс., 1,2 млн и 315 тыс. рублей соответственно.

В районе с самым доступным жильем (район Северный), квадратный метр в единственном экспонируемом жилом комплексе стоит 137 тыс. рублей, на 31% больше, чем год назад.

Снижение цен на новое жилье в связи с изменением структуры предложения аналитики зафиксировали в районах Лианозово (151 тыс. рублей за квадратный метр, - 37%), Замоскворечье (455 тыс. рублей, -19%) и Таганский (780 тыс. рублей, -11%).

По словам управляющего партнера "Метриума" Марии Литинецкой, в настоящее время рост цен на новое жилье наблюдается практически во всех районах города, тогда как ранее ситуация развивалась неравномерно: многие районы не пользовались спросом из-за недостаточного уровня развития инфраструктуры. Повышать цены девелоперам помогает программа льготной ипотеки под 6,5%, которую недавно продлили до 1 июля 2021 года.

По оценкам ЦИАН, общая выручка девелоперов Москвы и Подмосковья в третьем квартале составила 354 млрд рублей, увеличившись в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, в конце октября президент России Владимир Путин заявил о необходимости предотвратить резкий рост цен на жилье, который может свести на нет эффект от программы льготной ипотеки под 6,5%. "С повышением доступности ипотеки нужно увеличить предложение на жилищном рынке, чтобы не допустить перекосов и резкого роста цен на жилье. Мы эту угрозу видим, иначе весь эффект от снижения ставок пойдет на нет, сведется к нулю", - сказал он.

Ранее в Национальном рейтинговом агентстве (НРА) сообщили, что повышению доступности программы льготной ипотеки 6,5% мешает рост цен на жилье в новостройках. Так, по данным госкомпании "Дом.РФ", россияне, купившие жилье по программе льготной ипотеки до конца августа, сэкономили 11,3% по сравнению с теми, кто взял займы под 8%. В ВТБ отмечали, что при ставке 6,5% заемщики также могут за пять месяцев компенсировать первоначальный взнос, который должен составлять не менее 15% от стоимости жилья. Однако осенью эффект экономии сошел на нет, считают в НРА. Уже к середине октября из-за высокого спроса цены в новостройках Москвы выросли на 10% по сравнению с концом апреля, в Санкт-Петербурге - на 17%, в регионах - в среднем на 7%.