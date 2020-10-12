Профильный комитет Госдумы поддержал законопроект о продлении "дачной амнистии"

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о продлении до 1 марта 2026 года так называемой "дачной амнистии" и ее расширении. Об этом сообщили в пресс-службе комитета, передает ТАСС.

Речь идет о внесенном в Госдуму в июле этого года законопроекте, предусматривающем продление на пять лет срока действия упрощенного порядка оформления прав граждан на дома (индивидуальные жилые дома и садовые дома), построенные на садовых земельных участках, участках для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства. Оформление прав будет осуществляться при наличии права на земельный участок - на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости. Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно.

В законопроекте также указано, что строить на таких участках можно лишь дома, соответствующие требованиям к объектам ИЖС, определенным Градостроительным кодексом.

Напомним, "дачная амнистия" действует с 2006 года и уже позволила гражданам в упрощенном порядке оформить права на более 13 млн объектов недвижимости. При этом после 1 марта 2021 года правообладатели участков будут обязаны руководствоваться уведомительным порядком строительства объектов, который вступил в силу в августе 2018 года. До этой даты еще действует переходный период: граждане, которые начали строительство дома до вступления в силу уведомительного порядка, не получив разрешение на строительство, могут направить уведомление о строительстве в уполномоченный орган без необходимости получать разрешение на строительство и ввод дома в эксплуатацию. Если же граждане этого не сделают до 1 марта 2021 года, то после этой даты смогут оформить свои права только в судебном порядке, если докажут, что их дом не нарушает строительных норм и не является самовольной постройкой.

"После 1 марта 2021 действие указанных положений "дачной амнистии" прекратится и в сложной ситуации окажется большое количество граждан, которые не воспользовались упрощенным порядком оформления своих прав на недвижимость", - отмечал ранее один из соавторов законопроекта депутат Госдумы Павел Крашенинников. В связи с этим новый законопроект предлагает продлить до 2026 года действие норм, позволяющих оформить дома, строительство которых было начато до августа 2018 года.

"Предлагаемые нормы послужат мотивацией для граждан к возобновлению строительства жилых домов и позволят без лишних сложностей оформить свои права на строящуюся недвижимость", - говорил Крашенинников.