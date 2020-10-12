Минфин России разработал проект постановления правительства о продлении действия программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5% предлагается до 31 декабря 2021 года.

"Проект постановления <...> подготовлен с целью распространения действия условий льготного ипотечного кредитования граждан Российской Федерации по ставке 6,5 % годовых <...> на период до 31 декабря 2021 года", - цитирует ТАСС пояснительную записку к проекту постановления кабмина.

Также в Минфине предложили увеличить максимальную сумму кредитов, которые могут выдавать банки по этой программе, с нынешних 900 млрд рублей до 2,8 трлн рублей.

Напомним, в конце апреля правительство РФ приняло постановление о программе льготной ипотеки под 6,5%, утвердить которую ранее поручил президент Владимир Путин в рамках мер поддержки граждан и строительной отрасли в период эпидемии коронавируса.

Документ гласил, что программа распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года, а льготные условия действуют весь срок кредита. Разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. Предельная сумма ипотечного кредита для покупки жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях изначально составляла 8 млн рублей, а в остальных регионах - 3 млн рублей. Первоначальный взнос составлял не менее 20% (затем порог снизили до 15%), а купить в рамках программы можно только жилье в новостройке.

В конце июня глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление кабмина о повышении максимальной суммы ипотечных кредитов по льготной программе со ставкой 6,5%. "В рамках нового поручения президента правительство оперативно подготовило изменения в правила выдачи таких кредитов. Постановление уже подписано, максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 до 12 млн рублей, а для жителей других регионов - с 3 до 6 млн рублей", - сказал Мишустин.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев отмечал, что субсидирование ипотеки в России может привести к образованию "пузыря" на рынке жилищного кредитования.

"В целом вопрос такой, насколько правильно системно субсидировать такой кредитный продукт, как ипотека. Во-первых, мы рискуем надуть "пузырь" на этом рынке среди людей, которые недостаточно платежеспособны для того, чтобы брать ипотеку. По нашим оценкам совместно с "Дом.РФ", не более 60% россиян могут взять ипотеку. Это максимум, даже если ставка будет 0%. Остальные люди просто не смогут вернуть тело кредита", - заявил Моисеев в конце июля.

В середине сентября замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин заявил, что в настоящее время на российском ипотечном рынке нет "пузыря" и оснований для его появления на фоне субсидирования государством ставок в рамках программ льготной ипотеки.

"Никакого "пузыря" сегодня нет. Теоретически, пузырь формируется, если первоначальный взнос заемщика стремится к нулю, это значит, что у человека нет платежной дисциплины на обслуживание своего кредита на ипотеку. Сегодня первоначальный взнос по программам с господдержкой составляет 15% - при цене квартиры в среднем 2,4 млн рублей это порядка 330-350 тыс. рублей - это достаточно большое накопления, которые сегодня люди точно не хотят терять, понимая, что они входят в ипотеку", - рассказывал Стасишин.

Через несколько дней вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что введение механизма льготной ипотеки под 6,5% не перегрело первичный рынок недвижимости, а создало условия для дальнейшего развития строительной отрасли.

"Я считаю, что это абсолютно рыночный механизм, он сработал, дополнительные деньги, которые пришли в отрасль, а их пришло за счет этих мер порядка 500 млрд [рублей], я имею ввиду это программа компенсации до 6,5% ипотеки, люди очень хорошо восприняли, то есть на сегодняшний день у нас заявок полмиллиона, у нас 500 тыс. заявок, то есть это 500 тыс. семей в стране улучшают свои жилищные условия. Это просто отличная программа. И там, где в определенных регионах произошло какое-то даже небольшой всплеск цен - это ничего в этом плохого нет, это позволит стимулировать дополнительное предложение", - сказал он.

В начале октября директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов сообщил, что регулятор пока не опасается возникновения "пузыря" на ипотечном рынке, но в случае продления льготной программы кредитования под 6,5% и очередного кризиса на рынке могут возникнуть риски перегрева.