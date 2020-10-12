Минстрой России готовит новые нормативные акты и правила, принятие которых позволит строить в России многоэтажные деревянные дома. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Современные строительные материалы и технологии позволяют возводить деревянные многоэтажные общественные и жилые здания, комфортные и безопасные для жизни и здоровья людей. Наша страна обладает огромным восполняемым лесным ресурсом, и деревянное домостроение видится нам ключевым драйвером в развитии лесной промышленности и создании новых рабочих мест комплекса отраслей", - заявил глава Минстроя Владимир Якушев.

В ведомстве напомнили, что до недавнего времени в России действовал лишь один СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции", который не учитывал новые современные материалы и технологии деревянного домостроения. Для развития отрасли деревянного домостроения за последнее время были приняты 29 стандартов и 6 сводов правил (СП), включая два ключевых СП, принятых в 2019 году. Речь идет об СП 451.1325800.2019 "Здания общественные с применением деревянных конструкций. Правила проектирования" и СП 452.1325800.2019 "Здания жилые многоквартирные с применением деревянных конструкций. Правила проектирования", которые разрешили проектирование зданий с применением деревянных конструкций высотой до 28 метров, вместо ранее разрешенных зданий высотой в три этажа.

"В 2020 году выполняется цикл НИОКР по определению прочностных характеристик новых плит клееных из пиломатериалов с перекрёстным расположением слоёв (CLT). Это новый деревянный строительный материал, который прессуется в виде большой плиты. Такая плита характеризуется высокой несущей способностью, высокой стабильностью размеров, ударостойкостью, эффективностью звукоизоляции и теплоизоляции, экологичностью. Древесина также может использоваться в качестве заменителя бетонного материала для строительства здания, который изготовлен в блочном виде на заводе", - говорится в сообщении Минстроя.

Ожидается, что первый экспериментальный многоэтажный жилой дом с применением CLT-конструкций построит в Москве девелоперская компания "Эталон".

Напомним, в конце сентября Президент России Владимир Путин поручил устранить правовые преграды для развития в стране деревянного строительства домов с использованием готовых комплектов.

"Здесь нужно устранить все правовые преграды, для того чтобы развивать это направление. Это важно для решения жилищных проблем граждан, у которых появятся дополнительные возможности построить свой дом, а также для развития строительной индустрии, создания новых рабочих мест на предприятиях по переработке древесины", - заявил Путин на совещании о развитии и декриминализации лесного комплекса, отметив, что деревянное домостроение имеет большой потенциал развития.

В середине марта этого года Минстрой РФ обнародовал проект постановления кабмина о выделении 137,7 млрд рублей на поддержку индивидуального жилищного строительства в 2020-2024 годах. Документ гласил, что с 2020 по 2024 годы в России должно быть построено 180 млн квадратных метров частных жилых домов. Добиться таких высоких темпов индивидуального строительства Минстрой предлагал при помощи развития сферы индустриального строительства частных домов. Речь шла о привлечении застройщиков, которые будут строить частные дома по проектам комплексного освоения территорий. При этом девелоперов, как и при строительстве многоквартирных домов, предлагалось обязать перейти на эскроу-счета и проектное финансирование.

В середине мая 2019 года в Совете Федерации разработали и направили в Минпромторг, Минприроды и Минстрой ряд предложений для стимулирования отрасли деревянного домостроения, реализация которых, по мнению авторов, может заметно повысить объемы ввода нового жилья в России. Для решения проблем отрасли в документе предлагалось создать новый свод правил пожарной безопасности и строительства деревянного жилья, ввести налоговые льготы для предприятий по глубокой переработке древесины, а также включить в подпрограмму "Устойчивое развитие сельских территорий" индикаторы строительства в селах деревянных зданий. Кроме того, сенаторы предложили вписать в нацпроект "Жилье и городская среда" возможность использования конструкций из древесины при строительстве домов в рамках этого нацпроекта.

По данным Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), за последние годы на долю деревянного домостроения в России пришлось 9-10% нового жилья. В США этот показатель достигает 40%.