Поврежденное в результате крупного пожара здание "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге необходимо восстановить. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.
"Губернатор заявил о необходимости восстановить сгоревшее здание. Он подчеркнул, что новое строительство на территории утраченного объекта культурного наследия невозможно по закону "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", возможно только восстановление", - сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.
Между тем причиной пожара, согласно предварительной версии, стал умышленный поджог. По словам источника ТАСС, поджог был устроен в той части здания, где находилось производство резиновых лодок. Не исключено, что очаг возгорания мог находиться в электрощитовой. Следователи намерены изучить и другие версии возникновения пожара, включая короткое замыкание. Ранее в пресс-службе городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) сообщили, что при внешнем осмотре здания зафиксировано обрушение кровли и перекрытий. В МЧС сообщили, что кровля горящего здания обрушилась на площади 10 тыс. квадратных метров.
По данным издания "Деловой Петербург", участок под мануфактурой на Октябрьской набережной, 50, готовился под застройку, но проблемой для собственника был присвоенный комплексу статус объекта культурного наследия регионального значения, запрещающий снос и усложняющий реконструкцию здания.
В ноябре прошлого года миллиардерша Людмила Коган получила 52,5% в компании "Невское наследие", которая готовит проект редевелопмента "Невской мануфактуры". Концепция предусматривает строительство жилья площадью 330 тыс. квадратных метров, включая лофты в здании фабрики а также социальной и коммерческой инфраструктуры. В 2020 году городские власти согласовали увеличение высотности для будущего квартала до 65 метров, но разрешение на строительство пока не выдавалось. В БФА-Девелопмент (основная девелоперской структура Людмилы Коган) заявили, что компания не имеет отношения к "Невской мануфактуре".
Участники рынка считают, что пожар упростит редевелопмент территории. "С КГИОПом будет проще согласовать приспособление сгоревшего здания, да и само здание проще воссоздать с новыми функциями, чем реконструировать", - отметил один из собеседников издания. В КГИОП заявили, что собственник по закону будет обязан воссоздать историческое здание.
По делу о пожаре задержали гендиректора "Невской мануфактуры" и его зама
Всего СК возбудил по факту пожара два уголовных дела. Первое дело было заведено по статье о причинении смерти по неосторожности в связи с гибелью сотрудника МЧС во время тушения пожара. Речь идет о 31-летнем командире звена 64-ой пожарной части. Позднее на месте происшествия обнаружили тело еще одного погибшего, его личность устанавливается. Кроме того, в больницу в тяжелом состоянии попали еще двое сотрудников МЧС, которых отрезало от выхода огнем, когда они помогали персоналу покинуть горящее здание.
Второе дело СК возбудил по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека"). "По подозрению в совершении указанного преступления задержаны генеральный директор АО "Невская мануфактура" 1973 года рождения и его заместитель 1984 года рождения", - сообщили в СК, отметив, что в 2020-2021 годах ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу в ходе проверок были выявлены нарушения, из-за которыми эксплуатировать здание не могли, поскольку оно не отвечало требованиям безопасности.
Промышленный комплекс на Октябрьской набережной существует со второй половины XIX века. Изначально в этом месте располагалась фабрика товарищества шерстяных изделий "Торнтон", основанная в 1841 году английским купцом Джеймсом Торнтоном. В 1918 году предприятие национализировали и законсервировали, в 1921-м оно возобновило работу, а позднее его переименовали в "Красный ткач". В 1992 году предприятие получило название ОАО "Невская мануфактура". Оно занималось выпуском шерстяных тканей, нетканых материалов и технического сукна. С 1 января 2007 года производство текстильных товаров на предприятии было прекращено, и до последнего времени оно занимается только сдачей в аренду свободных производственных и офисных помещений.