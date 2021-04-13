Поврежденное в результате крупного пожара здание "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге необходимо восстановить. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов

МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Поврежденное в результате крупного пожара здание "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге необходимо восстановить. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

"Губернатор заявил о необходимости восстановить сгоревшее здание. Он подчеркнул, что новое строительство на территории утраченного объекта культурного наследия невозможно по закону "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", возможно только восстановление", - сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

Между тем причиной пожара, согласно предварительной версии, стал умышленный поджог. По словам источника ТАСС, поджог был устроен в той части здания, где находилось производство резиновых лодок. Не исключено, что очаг возгорания мог находиться в электрощитовой. Следователи намерены изучить и другие версии возникновения пожара, включая короткое замыкание. Ранее в пресс-службе городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) сообщили, что при внешнем осмотре здания зафиксировано обрушение кровли и перекрытий. В МЧС сообщили, что кровля горящего здания обрушилась на площади 10 тыс. квадратных метров.

По данным издания "Деловой Петербург" , участок под мануфактурой на Октябрьской набережной, 50, готовился под застройку, но проблемой для собственника был присвоенный комплексу статус объекта культурного наследия регионального значения, запрещающий снос и усложняющий реконструкцию здания.

В ноябре прошлого года миллиардерша Людмила Коган получила 52,5% в компании "Невское наследие", которая готовит проект редевелопмента "Невской мануфактуры". Концепция предусматривает строительство жилья площадью 330 тыс. квадратных метров, включая лофты в здании фабрики а также социальной и коммерческой инфраструктуры. В 2020 году городские власти согласовали увеличение высотности для будущего квартала до 65 метров, но разрешение на строительство пока не выдавалось. В БФА-Девелопмент (основная девелоперской структура Людмилы Коган) заявили, что компания не имеет отношения к "Невской мануфактуре".

Участники рынка считают, что пожар упростит редевелопмент территории. "С КГИОПом будет проще согласовать приспособление сгоревшего здания, да и само здание проще воссоздать с новыми функциями, чем реконструировать", - отметил один из собеседников издания. В КГИОП заявили, что собственник по закону будет обязан воссоздать историческое здание.

По делу о пожаре задержали гендиректора "Невской мануфактуры" и его зама

Всего СК возбудил по факту пожара два уголовных дела. Первое дело было заведено по статье о причинении смерти по неосторожности в связи с гибелью сотрудника МЧС во время тушения пожара. Речь идет о 31-летнем командире звена 64-ой пожарной части. Позднее на месте происшествия обнаружили тело еще одного погибшего, его личность устанавливается. Кроме того, в больницу в тяжелом состоянии попали еще двое сотрудников МЧС, которых отрезало от выхода огнем, когда они помогали персоналу покинуть горящее здание.

Второе дело СК возбудил по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека"). "По подозрению в совершении указанного преступления задержаны генеральный директор АО "Невская мануфактура" 1973 года рождения и его заместитель 1984 года рождения", - сообщили в СК, отметив, что в 2020-2021 годах ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу в ходе проверок были выявлены нарушения, из-за которыми эксплуатировать здание не могли, поскольку оно не отвечало требованиям безопасности.

Промышленный комплекс на Октябрьской набережной существует со второй половины XIX века. Изначально в этом месте располагалась фабрика товарищества шерстяных изделий "Торнтон", основанная в 1841 году английским купцом Джеймсом Торнтоном. В 1918 году предприятие национализировали и законсервировали, в 1921-м оно возобновило работу, а позднее его переименовали в "Красный ткач". В 1992 году предприятие получило название ОАО "Невская мануфактура". Оно занималось выпуском шерстяных тканей, нетканых материалов и технического сукна. С 1 января 2007 года производство текстильных товаров на предприятии было прекращено, и до последнего времени оно занимается только сдачей в аренду свободных производственных и офисных помещений.