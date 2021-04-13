Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении программы софинансирования ипотеки для многодетных семей

Фотобанк Moscow-Live / Михаил Тихонов

Госдума на заседании 13 апреля приняла во втором чтении подготовленный Минфином законопроект , уточняющий цели ипотечного кредита по государственной программе софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Законопроектом предлагается распространить программу на кредиты, полученные на строительство индивидуального жилого дома или на приобретение незавершенного объекта индивидуального жилищного строительства. Также многодетные родители смогут использовать выплату для приобретения строящегося объекта по договору об участии в долевом строительстве и для ремонта или паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива. Кроме того, получить господдержку можно будет также по кредитам, целью которых является приобретение жилого помещения с ремонтом или неотделимыми улучшениями, передает ТАСС.

"Принятие законопроекта позволит получить выплату тем гражданам, которые по формальным причинам не могли ранее этого сделать, поскольку цели, указанные в кредитном договоре, не попадали под условия программы. Данные изменения в совокупности с распространением поддержки на ИЖС позволят повысить эффективность реализации мер государственной поддержки и помочь большему количеству многодетных семей", - отмечал осенью прошлого года замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Напомним, механизм выплат компенсаций многодетным семьям с ипотекой действует с конца сентября прошлого года. Эта компенсация может быть направлена на погашение остатка суммы действующего ипотечного кредита или начисленных процентов. Действие программы распространяется на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился или родится третий ребенок или последующие дети. Как сообщал ранее премьер-министр Михаил Мишустин, этой льготой уже воспользовались почти 50 тыс. российских семей.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.