Столичные власти рассчитывают достроить 54 проблемных дома до конца года

Фотобанк Moscow-Live / Михаил Незговоров

До конца 2021 года столичные власти планируют достроить более 50 жилых корпусов в проблемных ЖК. Об этом заявил в интервью "Интерфаксу" заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В этом году на проблемные объекты, которые достраивает Московский фонд защиты прав обманутых дольщиков и АО "Мосотделстрой N1", из бюджета выделено более 24,8 млрд рублей. Кроме того, Адресной инвестиционной программой Москвы предусмотрено финансирование на 2021 год КП "Управление гражданского строительства" в размере 3 млрд рублей на строительство компенсационных жилых домов для обманутых дольщиков. Например, мы надеемся, что к концу весны права всех дольщиков ЖК "Марьино Град" в новой Москве будут восстановлены, и объект будет исключен из "Дорожной карты", - сказал Бочкарев.

Он добавил, что, согласно "дорожной карте", включающей в себя 32 объекта, в планах на 2021 год числится завершение строительства 54 жилых корпусов в проблемных объектах. При этом Бочкарев отметил, что сейчас в Москве 56% проектов реализуются с использованием эскроу-счетов, а среди 37% проектов, которые реализуются по старой схеме долевого строительства, нет проблемных, поэтому власти исключают возможность появления в Москве новых обманутых дольщиков. Чиновник уточнил, что среди еще 7% объектов большинство уже достраивается в рамках "Дорожной карты".

Напомним, в середине января в Москомстройинвесте сообщили, что в 2020 году в Москве был установлен рекорд по объему ввода проблемного жилья. "За прошедший 2020 год в Москве нам удалось достроить рекордное количество жилья в проблемных объектах - 386 тысяч кв. метров недвижимости, что в 2,5 раза выше показателей 2019 года. В 2020 году разрешения на ввод получили 34 корпуса в восьми объектах "Дорожной карты" таких как: ЖК "Царицыно", ЖК "Спортивный квартал", ЖК "Марьино град", ЖК "SkyHouse", ЖК "Борисоглебское", ЖК "Спор Таун", дом на Нагорной улице и дом в Новых Черемушках. В них квартирами обеспечены 2892 пострадавших дольщика", - отметила тогда глава ведомства Анастасия Пятова.

На прошлой неделе глава Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев сообщил , что в России продолжают появляться проблемные жилые дома, и это создает риски появления до 25 тыс. новых обманутых дольщиков. "У нас до сих пор появляются проблемные объекты, и мы думаем, что это будет еще как минимум 2-2,5 года. Мы делаем осторожные прогнозы, но это порядка 15, 20, а то и 25 тыс. пострадавших граждан. Более того, за первый квартал 2021 года уже появилось 5 тыс. обманутых граждан", - сказал Тимофеев.

В настоящее время в реестре проблемных объектов числится в общей сложности 2884 дома общей площадью почти 17,4 млн квадратных метров. По данным Фонда защиты прав дольщиков в России насчитывается более 120 тыс. обманутых дольщиков.