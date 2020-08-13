Pixabay.com Самым большим спросом в Грузии пользуется жилье в Батуми

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C 2016 года граждане РФ купили в Грузии 15,1 тыс. объектов недвижимости. Таким образом, на долю россиян пришлось 40% всех регистраций собственности нерезидентами страны за этот период. Такие данные привело правительственное агентство по миграции со ссылкой на службу государственного реестра при Минюсте Грузии.

Как уточняет "Коммерсант", за четыре года граждане России купили в Грузии 2,36 тыс. участков для строительства жилья и 7,8 тыс. объектов жилой недвижимости на первичном и вторичном рынках. За тот же период украинцы купили в Грузии 222 участка под застройку и 1,12 тыс. объектов жилья, а граждане Армении - 253 участка и 421 объект.

Самым большим спросом в Грузии пользуется жилье в Батуми. Как сообщил представитель компании "Хомли" Муртаз Абашидзе, россияне активно скупают жилье премиум-класса на первичном рынке, законно получая вид на жительство. Поэтому, несмотря на закрытие границ из-за эпидемии коронавируса в Батуми и других черноморских курортах Аджарии автономии сейчас много россиян, имеющих ВНЖ.

По словам экономиста Паата Шешелидзе, российских граждан в Грузии привлекают сравнительная дешевизна недвижимости, легкость регистрации сделок, отсутствие бюрократических процедур и необходимости представлять справки о происхождении доходов.

"Кроме этнических грузин, граждан РФ, среди покупателей есть россияне, которые хотят эмигрировать из России", - рассказал Шешелидзе, уточнив, что среди покупателей из России немало тех, кто хочет получить гражданство, заняться бизнесом и воспользоваться соглашением между Грузией и ЕС, позволяющем беспошлинно экспортировать местную продукцию на европейские рынки.

Напомним, на днях стало известно, что спрос иностранных инвесторов, включая россиян, на недвижимость в кипрском Лимассоле за последние несколько недель вырос на 50% по сравнению с показателями января-февраля. "За последние несколько недель интерес иностранных инвесторов к кипрской недвижимости, например, в Лимассоле, увеличился в 1,5 раза по сравнению с январем-февралем текущего года. При этом, почти половина из них (около 40%) - граждане России", - сообщили в Кипрской ассоциации застройщиков (LBDA).