Средневзвешенная ипотечная ставка в России опустится ниже 8%уже по итогам 2020 года вместо запланированного 2024 года. Об этом сообщил 13 августа вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Средневзвешенная ставка выданных кредитов на первичном и вторичном рынке снизится до исторического минимума менее 8% годовых уже в этом году. По нацпроекту "Жилье и городская среда" ставка должна была опуститься до 8% только к 2024, но благодаря принятым правительством мерам этого показателя удастся достичь уже в 2020", - заявил Хуснуллин (цитата по "Интерфаксу").

Вице-премьер также напомнил, что правительство сейчас реализует пять льготных ипотечных программ. Речь идет о льготной ипотеке под 6,5%, сельской и Дальневосточной ипотеке, программе для молодых семей и программе выплат на погашение ипотеки в размере 450 тыс. рублей семьям с третьим ребенком. "С начала года по льготным программам поддержку получили около 200 тысяч семей", - рассказал Хуснуллин.

Напомним, российские банки в январе-июне 2020 года выдали заемщикам ипотечные кредиты на общую сумму 1,44 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 13,9%. По данным Центробанка, средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным в рублях, в июне увеличилась до 7,5% (в мае ставка упала до рекордно низкого показателя в 7,4%).

В конце июля замминистра финансов Алексей Моисеев отметил, что субсидирование ипотеки в России может привести к образованию "пузыря" на рынке жилищного кредитования. "В целом вопрос такой, насколько правильно системно субсидировать такой кредитный продукт, как ипотека. Во-первых, мы рискуем надуть "пузырь" на этом рынке среди людей, которые недостаточно платежеспособны для того, чтобы брать ипотеку. По нашим оценкам совместно с "Дом.РФ", не более 60% россиян могут взять ипотеку. Это максимум, даже если ставка будет 0%. Остальные люди просто не смогут вернуть тело кредита", - заявил Моисеев.