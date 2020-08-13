Moscow-Live.ru Количество собственников, сдающих жилье в Московском регионе, за год выросло в 1,5 раза

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В августе 2020 года количество собственников в Москве и Подмосковье, желающих сдать свое жилье в аренду, выросло в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли аналитики риэлторской компании "Миэль".

По данным экспертов, предложение на рынке недвижимости столичного региона активно растет, однако спрос пока отстает. Так, в первом полугодии на рынке заключили на 35% меньше сделок по аренде жилья, чем в начале 2019 года. Это связано с тем, что из-за пандемии многие арендаторы уехали из Москвы и Подмосковья и пока не вернулись.

Дисбаланс спроса и предложения пока не отразился на арендных ставках. Снижать цены для арендаторов примерно на 10-15% сейчас готовы лишь немногие владельцы недвижимости. Нечто похожее происходило на рынке во время кризисов в 2008 и 2014 годах, пишет РБК.

Авторы исследования отмечают, что арендодатели пока не готовы переступать через психологический порог ожиданий. Многие владельцы недвижимости готовы на время отказаться от сдачи объектов вместо того, чтобы снизить стоимость аренды.

Напомним, в середине июля замглавы Минстроя России Никита Стасишин заявил, что запуск программы льготной ипотеки под 6,5% сделал покупку квартиры более выгодной по сравнению с арендой.

"Ставка составляет 6,5%. Это означает, что в среднем платеж для населения - порядка 16 тыс. рублей при средней стоимости квартиры до 3,5 млн рублей. Это привело к тому, что сегодня покупка квартиры в ипотеку (с учетом достаточно короткого цикла строительства и того, что в большинстве своем застройщики переходят на строительство стандартного жилья с отделкой) выгоднее, чем снимать квартиру в аренду. Но это я говорю про рыночную аренду", - отметил тогда Стасишин.