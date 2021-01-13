Банк России совместно с участниками рынка прорабатывает идею запуска цифровой ипотеки с использованием технологии распределенного реестра (блокчейн). Об этом рассказала первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в рамках проекта ТАСС Fintech Show.

"Мы хотим с банками запустить цифровую ипотеку на распределенных реестрах. Это тоже платформа, которая была сделана участниками [Ассоциации "Финтех"]. <...> Сейчас мы с Росреестром активно прорабатываем эту тему и с Министерством цифрового развития, потому что нам кажется, что цифровая ипотека хорошо ложится на то решение, которое как раз участники ассоциации сделали", - приводит агентство слова Скоробогатовой.

Она отметила, что такой этот проект, вероятно, будет востребован на рынке, так как позволит сделать процессы "бесшовными" и отказаться от "рутинных старых технологических решений".

Скоробогатова добавила, что Центробанк хочет сделать полностью цифровыми все ключевые банковские услуги. "Наша задача как регулятора... - это сделать такой фактический реинжиниринг и переосмысление процессов самых ключевых, которые нужны человеку. Чтобы именно эти банковские процессы были полностью цифровые. Вот цифровая ипотека - это один их таких примеров", - подытожила она.

Напомним, в ноябре прошлого года в Центробанке зафиксировали снижение доступности жилья в России на фоне роста цен на новостройки, вызванного льготной ипотекой, и заявили о необходимости "своевременно" завершить эту программу. С таким мнением выступила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Льготная программа кредитования очень помогла и гражданам сохранить возможность улучшать жилищные условия, и застройщикам продолжать ввод новых домов. Но одновременно уже виден рост цен на жилье на первичном рынке, который опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья может упасть, несмотря на льготную ставку", - сказала она.

"Своевременное завершение этой антикризисной программы позволит избежать формирования "пузырей" и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья. Рыночные, а не только субсидированные ипотечные ставки также снизились, и это позволит гражданам дальше получать доступную ипотеку. При этом рост цен на жилье и, соответственно, долговой нагрузки должен быть соразмерен динамике доходов населения", - добавила Набиуллина.