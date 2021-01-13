По итогам 2020 года объем инвестиций в коммерческую недвижимость в России уменьшился на 22% по сравнению с 2019 годом и составил 2,7 млрд евро. Об этом говорится в отчете консалтинговой компании Cushman & Wakefield, обзор которого приводит ТАСС.

Аналитики назвали такой итог года предсказуемым, отметив, что на активность инвесторов повлияли пандемия коронавируса, а также девальвация рубля. Авторы отчета прогнозируют, что в этом году объем инвестиционного рынка коммерческой недвижимости в России вырастет до 3,5 млрд евро, а в ближайшие годы может достичь 4 млрд евро.

По словам руководителя департамента исследований и аналитики Cushman & Wakefield Дениса Соколова в прошлом году из-за экономической неопределенности инвесторы предпочли взять паузу, и в 2021 году они начнут закрывать отложенные сделки. "Весной 2020 года из-за пандемии произошли технические задержки в оформлении сделок, поэтому некоторые сделки перенесены на 2021 год", - уточнил Соколов.

В отчете Cushman & Wakefield также указано, что чистый отток иностранного капитала с рынка российской коммерческой недвижимости в 2020 году сократился на 46% и составил 215 млн евро против 396 млн евро годом ранее, передает РИА "Новости" . По данным аналитиков компании, отток иностранного капитала из российской коммерческой недвижимости продолжается еще с 2017 года. За четыре года отток составил свыше 1 млрд евро. Эти потери заместили внутренние инвесторы.