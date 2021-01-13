Росреестр начнет проверять на достоверность объявления о продаже жилья

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Росреестр планирует в скором времени интегрировать свою базу данных с крупными порталами объявлений о недвижимости, что позволит ведомству проверять на достоверность объявления о продаже жилья. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" глава ведомства Олег Скуфинский.

По его словам, сервис позволит потенциальным покупателям убедиться в достоверности объявлений и частично снизить возможные риски. Если информация в объявлении о продаже квартиры будет совпадать с данными Росреестра об этом объекте недвижимости, то объявление будет помечаться специальным значком. Сроки запуска нового сервиса не уточняются.

В интервью Скуфинский также сообщил, что в этом году должен завершиться реинжиниринг официального сайта ведомства. На портале будет обновлен функционал личного кабинета и раздела "Жизненные ситуации". Кроме того, Росреестр планирует создать виртуальную комнату сделок - "доверенную цифровую среду для всех участников рынка недвижимости, где можно будет совершать сделки, не посещая офис".

Наконец, планы на 2021 год предусматривают, что услуги Росреестра станут доступны через портал госуслуг. В частности, через портал предполагается предоставлять выписки из Единого госреестра недвижимости.

Напомним, осенью прошлого года Росреестр обновил нормативные акты, регулирующие проведение государственной кадастровой оценки. Новые правила вступили в силу с января 2021 года.

"Значительно упростит процедуру исправления ошибок то, что заявление вправе подать любое физическое или юридическое лицо в отношении любого объекта недвижимости, а также то, что в одном заявлении можно будет указать сразу несколько объектов. Заявление можно подать как на бумаге, подписав каждый лист, так и в электронном виде, заверив документ усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП)", - отмечали в Росреестре.

Помимо этого, ведомство утвердило форму заявления об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости и требования к ее заполнению. Использовать новую форму можно будет только после запуска нового механизма внесудебного установления кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости. В целом по России это произойдет 1 января 2023 года, но в каждом конкретном регионе может быть установлен более ранний срок.

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