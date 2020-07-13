В России состоялась крупнейшая сделка на рынке складской недвижимости

Компания "ВсеИнструменты.ру" подписала соглашение с девелопером PNK Group о строительстве склада площадью 182 тыс. квадратных метров на территории логистического комплекса "PNK парк Домодедово". Это крупнейшая сделка на рынке складской недвижимости России за всю его историю, пишут "Ведомости".

"Договор аренды на 10 лет предполагает, что PNK group построит для арендатора более 180 тыс. квадратных метров индустриальных площадей в "PNK Парке Домодедово". Проект реализуется в две очереди. Доступ к первому объекту площадью 94 тыс. квадратных метров компания "ВсеИнструменты.ру" получит весной 2021 года. Вторая очередь площадью 88 тыс. квадратных метров будет готова весной 2022-го", - говорится в сообщении компании, которое цитирует "Интерфакс".

Финансовые условия сделки стороны не разглашают. По словам директора департамента индустриальной и складской недвижимости компании Knight Frank Константина Фомиченко, арендная ставка в логистическом комплексе в Домодедове может составлять 3,8-4 тыс. рублей за 1 квадратный метр в год без учета НДС и эксплуатационных расходов. Исходя из этой оценки, можно предположить, что в год компания "ВсеИнструменты.ру" будет платить за аренду от 691,6 млн до 728 млн рублей.

"Склад будет одним из крупнейших распределительных центров в Московской области и позволит нам обеспечить быструю доставку ассортимента от широкого спектра поставщиков", - рассказал управляющий партнер "ВсеИнструменты.ру" Александр Гольцов.

По данным Knight Frank, прежний рекорд на рынке принадлежал компании Ozon, которая в 2018 году арендовала 122 тыс. квадратных метров в логистическом комплексе "Ориентир Север - 1" на Ленинградском шоссе. Ожидается, что в этом году Ozon арендует еще 155 тыс. квадратных метров в комплексе "Ориентир Запад" на Новорижском шоссе, но официально об этой сделке стороны пока не объявляли.

Компания "ВсеИнструменты.ру" является одним из крупнейших интернет-магазинов товаров для дома, строительства и ремонта. Эту компанию в 2006 году создали студенты МФТИ Виктор Кузнецов, Александр Гольцов и Николай Гудовских. Сейчас у компании имеется свыше 270 магазинов и пунктов выдачи в 175 городах России. В прошлом году ее оборот составил 28 млрд рублей.