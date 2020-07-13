По итогам первого полугодия заполняемость столичных отелей упала вдвое

Средний уровень заполняемости гостиниц в первой половине 2020 года в Москве составил 36%, снизившись вдвое по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года (72,8%). Об этом сообщили в компании Colliers International.

"Основное снижение заполняемости наблюдалось в марте-мае, когда сначала вступили ограничения по туристическим поездкам и въезду иностранцев в Россию, а впоследствии - уже внутренние ограничения по проживанию в гостиницах. Майские и июньские данные показывают небольшой рост по сравнению с апрелем, однако показатели сильно ниже прошлогодних значений", - говорится в сообщении аналитиков (цитата по "Интерфаксу").

В Colliers International считают, что в ближайшее время заполняемость отелей будет расти, однако даже в случае возобновления авиасообщения и восстановления туристического потока показатель заполняемости гостиниц в Москве по итогам текущего года окажется ниже 50%, что будет минимальным показателем за последние 10 лет. Прежний антирекорд принадлежал 2014 году, когда средняя заполняемость гостиниц, находящихся под управлением международных операторов составила 64%.

"Некоторые гостиничные сети на время пандемии полностью или частично законсервировали свой номерной фонд, что временно сократило объем доступного предложения на московском рынке на 11-12%. Однако все участники рынка оптимистично оценивают перспективы дальнейшего развития и не сокращают свои планы на развитие. Гостиницам, которые вынуждены были закрыться, конечно, будет непросто выбираться из накопленного долга, который сформировался за период простоя, но новые проекты продолжают реализовываться и в целом у всех участников рынка достаточно позитивный взгляд на будущее", - заявила заместитель директора департамента стратегического консалтинга Colliers International Евгения Тучкова.

Напомним, в конце мая аналитики из консалтинговой компании CBRE сообщили, что апрель 2020 года стал самым тяжелым месяцем для гостиничной индустрии России. "Несомненно, апрель стал самым провальным месяцем за всю историю туриндустрии в России. Для рынков Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и других городов России год станет переломным. Часть средств размещения закроется", - говорилось в отчете CBRE.

По данным экспертов, в Москве загрузка отелей в апреле упала на 70 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом и составила 8%. При этом наименьшая загрузка (около 5%) была зафиксирована в люксовом сегменте. Средние тарифы на размещение в отелях Москвы в апреле месяце составили 6,25 тыс. рублей за ночь, снизившись на 19% относительно показателя прошлого года. Доходность на номер в апреле 2020 года по упала на 94% в сравнении с апрелем 2019 года.