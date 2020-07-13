В России может обанкротиться почти четверть торговых центров

Почти четверть всех российских торговых центров могут закрыться, если им не перенесут выплаты налогов за 2020 год на следующий год. Об этом говорится в письме, направленном в правительство Российским советом торговых центров (РСТЦ).

Как напоминает "Коммерсант", 1 июля закончился срок моратория на взыскание задолженностей по налогам, которые власти ввели в рамках поддержки экономики во время пандемии коронавируса. Это значит, что до конца месяца собственники торговых центров обязаны погасить все задолженности по НДС. По данным РСТЦ, речь идет о выплатах долгов по НДС в 52 млрд рублей. Также собственникам придется заплатить 24 млрд рублей налога на имущество, 15 млрд рублей налога на прибыль и 4 млрд рублей единого социального налога. В РСТЦ утверждают, что сейчас таких средств у собственников нет, так как во время карантина торговые центры работали в ограниченном режиме.

"Все поступающие сейчас от арендаторов платежи, а это ориентировочно 10-20% от показателей предыдущего года, направляются на поддержание объектов в рабочем состоянии: обеспечение безопасности, клининг, коммунальные услуги", - отметил управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский.

В письме отмечается, что отрасль, практически лишившаяся доходов, не получила от государства ни субсидий, ни компенсаций недополученного арендного дохода, а в просьбах о господдержке ей было отказано, пишет РБК.

Напомним, в апреле РСТЦ обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать государственную поддержку отрасли в условиях пандемии и введенных из-за нее ограничений. Тогда авторы обращения называли неизбежным кризис платежеспособности владельцев ТЦ, а для спасения отрасли в РСТЦ среди прочего предлагали включить торговую недвижимость в список наиболее пострадавших отраслей, распространить на нее меры, принимаемые в отношении малых и средних предприятий и временно отменить налоговые платежи за 2020 год (а по земельному налогу и налогу на имущество - за 2019 и 2020 годы).