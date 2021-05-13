"Дворец Путина" под Геленджиком, бенефициаром которого себя назвал бизнесмен Аркадий Ротенберг через несколько дней после выхода нашумевшего расследования ФБК* в январе этого года был фиктивно продан в 2011 году, вскоре после того, как о дворце впервые стало известно широкой публике. Эту информацию из расследования Алексея Навального подтверждают документы, полученные Русской службой BBC .

Архив включает в себя множество документов, которые готовили сотрудники неназванной московской компании, занимавшейся обслуживанием строительство дворца на черноморском побережье и нескольких связанных с ним объектов. Материалы охватывают период от середины 2000-х годов, когда стройка стартовала, до начала 2010-Детальнее всего в архиве отражена сделка по продаже дворца бизнесменом и другом Владимира Путина Николаем Шамаловым в начале 2011 года.

Незадолго до этого предприниматель Сергей Колесников уехал из России и опубликовал открытое письмо, адресованное тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву. Именно из этого письма стало известно о стройке дворца, который якобы возводился для Владимира Путина. Через два дня после публикации письма в компании подготовили план по минимизации ущерба от раскрытия информации о дворце. Авторы документа рассматривали возможность "преследования оппонентов в уголовном и гражданском процессуальном порядке", но отказались от этой идеи как в связи с отъездом Колесникова, который располагал документами, так и из-за "высокого риска инициирования широкого международного расследования в отношении доверителей и вовлечения в открытый конфликт высших должностных лиц Российской Федерации".

В компании также подготовили "единую историю проекта" для СМИ. В частности, один из документов содержит ответы на вопросы журналистов о дворце, которые должен был озвучить некий "БКЗ". Например, в документе содержатся разные варианты ответов на вопрос о присутствии на стройке сотрудников ФСО. Один из и вариантов ответа гласит, что подведомственная ФСО структура является заказчиком строительства. Под псевдонимом "БКЗ", вероятно, скрывается Болат Кабыкенович Закарьянов - один из героев расследования Алексея Навального про дворец. На момент скандала с бегством Колесникова он одновременно возглавлял городскую думу Геленджика и руководил фирмой, которая занималась строительством дворца.

"Официальным владельцем [дворца] был Шамалов. Был ли он номиналом? Этот вопрос мы внутри не обсуждали, но для нас ответ был очевиден. Мало-мальски разумному человеку такой объект не нужен, потому что его нельзя использовать", - заявил собеседник Русской службы BBC, участвовавший в реализации проекта.

На тот момент на Николая Шамалова была записана доля в 49% в компании "Рирус", которая одно время выступала в роли главного инвестора проекта. "Формальным владельцем компаний, задействованных в реализации проекта, выступает физическое лицо (Ш.), это же физическое лицо осуществляет оперативное руководство проектом (далее - Управляющий)", - говорится в справке, которая готовилась для совещания с представителями власти. В документах Шамалова также называют ШНТ (Шамалов Николай Терентьевич).

Необходимость формальной смены владельца дворца в документах объясняется тем, что "масштабы проекта (объем строительных работ и объем привлеченных средств) не соответствуют имущественному и социальному статусу Управляющего". Тогда состояние Шамалова оценивалось примерно в 500 млрд рублей, а бывший врач-стоматолог, 15 лет проработавший в российском представительстве компании Siemens, официально владел лишь одним крупным активом: 10% банка "Россия". Этого, судя по документам, было недостаточно, чтобы быть владельцем дворца, о котором рассказал Колесников.

Для решения проблемы была разработана схема, в рамках которой предлагалось "продать активы Новому владельцу, обладающему необходимыми финансовыми и организационными возможностями". Им стал предприниматель и совладелец аэропорта "Шереметьево" Александр Пономаренко, состояние которого в 2011 году оценивалось в 1,7 млрд долларов. Кроме того, Пономаренко был партнером Аркадия Ротенберга.

Из документов следует, что в конце января 2011 года юристы Шамалова встретились с представителями Пономаренко. Формально это была встреча покупателя с продавцом, но на ней обсуждались нетипичные для таких встреч вопросы. Один из вопросов звучал так: "Планируется ли реальное перечисление указанной суммы со стороны покупателя?". На встрече также обсуждалось, какая из сторон будет финансировать дальнейшие расходы по дворцу и виноградникам (они были проданы Пономаренко в рамках отдельной сделки). Главной задачей схемы в документах называется "сохранение максимального контроля ШНТ над проектом". При этом утверждение схемы покупки проходило болезненно - стороны никак не могли решить, как покрывать долги застройщика (почти все деньги, потраченные на дворец, были заемными).

Стоимость дворца в документах оценивается в 10,5 млрд рублей. Пономаренко рассказывал, что купил его у Шамалова и еще двух физических лиц, но сумму сделки не назвал. Судя по документам, дворец купила принадлежащая Пономаренко кипрская компания Kernicom. Именно эта фирма приобрела компанию "Рирус" всего за 10 млн рублей. 4,9 млн рублей получил Шамалов на свой карточный счет. Другие совладельцы фирмы в сумме получили 5,1 млн рублей. Это были Елена Ярошенко, которая работала с Шамаловым в петербургском представительстве Siemens бухгалтером, и ее брат Андрей Кузьменков, который работал водителем Шамалова. Кузьменков заявил журналистам, что не был собственником дворца и повесил трубку.

За виноградники в Дивноморском Пономаренко заплатил 250 млн рублей, а вскоре продал их структуре нынешнего бизнес-омбудсмена Бориса Титова за 300 млн рублей, что отражено в отчетности Kernicom.

После покупки дворца и виноградников структура Пономаренко наняла компанию Шамалова "Ногата" в качестве управляющего. Таким образом, покупатель отдал свое приобретение в управление продавцу, о чем говорил в расследовании Алексей Навальный. Из договоров следует, что "Ногата" получила право самостоятельно привлекать займы, принимать инвестиционные решения, использовать прибыль и в целом управлять проектами.

В архиве есть два варианта сложных взаиморасчетов по долгам по дворцу и виноградникам, превышавшим 10 млрд рублей. В обоих большая часть задолженности должна была покрываться с помощью векселей - без реального перечисления денег, как и обсуждалось на совещании перед продажей. Отсутствие платежа в этих схемам каждый раз подчеркивается особо. Предполагалось, что вместо оплаты долга Kernicom просто выдаст расписки, что обязуется когда-нибудь его покрыть. В массиве есть проекты шести векселей на общую сумму в 280 млн долларов (около 8 млрд рублей). Однако были ли они в реальности выданы, а затем оплачены, неизвестно. Из отчетности одного из офшоров-кредиторов следует, что как минимум часть долга примерно в 3 млрд рублей была погашена в 2013 году. Возможно, долг оплатил Шамалов, который продолжил управлять проектом и после сделки.